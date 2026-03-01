Ισραήλ: «Πάνω από 2.000 βόμβες έχουν πλήξει στόχους του Ιράν σε 36 ώρες πολέμου – Καταρρίψαμε πάνω από 50 drones»

Έναν μίνι απολογισμό έκανε ο στρατός του Ισραήλ για τις επιθέσεις στο Ιράν από το Σάββατο 28/2.

Όπως τόνισε, ο στρατός από την έναρξη της σύγκρουσης, τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έχουν ρίξει πάνω από 2.000 βόμβες σε εκατοντάδες επιδρομές, ενώ τα συστήματα αεράμυνας έχουν καταρρίψει περισσότερα από 50 drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο IDF «τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έχουν επιτελέσει επιχειρήσεις με αεροπορική υπεροχή στους ουρανούς της Τεχεράνης, χτυπώντας και εξουδετερώνοντας πολυάριθμους στόχους.

Οι στόχοι που χτυπήθηκαν περιλαμβάνουν εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, αρχηγεία, ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας και κέντρα διοίκησης του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος. ❗️🛩️AERIAL SUPERIORITY ACHIEVED OVER TEHRAN: The IAF have been operating over the skies over Tehran, striking and eliminating numerous targets.



Targets struck include ballistic missile launchers, headquarters, Iranian air defense systems & command centers of the Iranian… pic.twitter.com/Hon021dntz March 1, 2026

Παράλληλα, συστήματα αεροπορικής άμυνας και ελέγχου, μαζί με μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, έχουν αναχαιτίσει με επιτυχία περισσότερα από 50 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ από την αρχή της επιχείρησης».