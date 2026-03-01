Ισραήλ: Όλα τα ονόματα των Ιρανών ηγετών που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις

Στους ηγέτες του Ιράν που «εξουδετερώθηκαν» στις επιχειρήσεις στην Τεχεράνη αναφέρθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Όπως ήταν αναμενόμενο ξεχωρίζει το όνομα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Αναλυτικά:

Χθες (Σάββατο), η ισραηλινή πολεμική αεροπορία, ενεργώντας βάσει ακριβών πληροφοριών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, χτύπησε και εξόντωσε τον ανώτατο ηγέτη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ, στην περιοχή της Τεχεράνης.

Η εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ αποτελεί το αποκορύφωμα μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για την εξόντωση της ανώτατης ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα καθ’ όλη τη διάρκεια του «Πολέμου της Αναγέννησης», συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Χασάν Νασράλα, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, μαζί με την πλειοψηφία της ανώτερης ηγεσίας της Χεζμπολάχ

Γιαχιά Σινουάρ, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς

Μοχάμεντ Ντεΐφ, διοικητή του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς, καθώς και την πλειοψηφία της ηγεσίας του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς

Μοχάμεντ αλ-Γκαμάρι, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούτι

Μια σειρά ανώτερων διοικητών της ιρανικής ηγεσίας άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των Γκολάμ Αλί Ρασίντ, διοικητή του κεντρικού αρχηγείου Khatam-al Anbiya, Μοχάμαντ Μπαγκέρι, αρχηγού του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, και Χοσεΐν Σαλάμι, διοικητή του IRGC, καθώς και άλλων αξιωματούχων.

Με αυτή την τελευταία επίθεση, ο IDF εξόντωσε την ανώτερη ηγεσία του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα σε πολλές περιοχές. Για δεκαετίες, αυτοί οι ανώτεροι αξιωματούχοι δρούσαν με σκοπό την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, προώθησαν τη βίαιη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και δεκάδες άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των κατοίκων του.

Οι ανώτεροι αξιωματούχοι του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα εξοντώθηκαν σε ακριβείς επιθέσεις και με βάση ακριβείς πληροφορίες των IDF, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων «Rising Lion» και «Northern Arrows».

Η εξόντωσή τους αποδυναμώνει σημαντικά τον ιρανικό τρομοκρατικό άξονα και έχει καταστήσει τη Μέση Ανατολή ασφαλέστερο μέρος για το Κράτος του Ισραήλ και ολόκληρο τον κόσμο.

Ο IDF θα συνεχίσει να εξουδετερώνει οποιαδήποτε στοιχεία αποτελούν απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του και θα συνεχίσει να επιτίθεται σε υποδομές που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, προκειμένου να αποδυναμώσει το καθεστώς και να εξουδετερώσει τις απειλές κατά του Κράτους του Ισραήλ.