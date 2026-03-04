Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε και δεύτερο μέλος της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον ενός άλλου μέλους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Σηματοδοτεί τη δεύτερη επιδρομή που στοχεύει μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σε λιγότερο από μία ώρα.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές ισραηλινές επιθέσεις το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο κοντά στη Βηρυτό, ανέφερε το υπουργείο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.