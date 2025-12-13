Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοποίησε “έναν σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς”

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοποίησε “έναν σημαντικό τρομοκράτη της Χαμάς” στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο στόχος ήταν ο ανώτατος διοικητής της Χαμάς, Ράαντ Σαάντ.

Ο στρατός αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες, ο στόχος της επιδρομής «είχε εμπλακεί σε προσπάθειες αποκατάστασης και κατασκευής των όπλων της ομάδας».

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα, προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός.

Η επιδρομή στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σαάντ θεωρείται ένα από τα λίγα εναπομείναντα μέλη της κορυφαίας στρατιωτικής ιεραρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Προηγουμένως διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το Ισραήλ πίστευε ότι ο Σαάντ βρισκόταν στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας όταν ο στρατός έκανε έφοδο στο ιατρικό κέντρο τον Μάρτιο του 2024, αν και προφανώς κατάφερε να δραπετεύσει τότε.

Έχει επιβιώσει από αρκετές ισραηλινές απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Ιουνίου 2024