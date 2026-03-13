Ισραήλ: Η φιλία με τα ΗΑΕ «είναι ισχυρή»

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ευχαρίστησε τα ΗΑΕ για την «ανεκτίμητη βοήθειά» τους στην επιστροφή Ισραηλινών πολιτών από τη χώρα εν μέσω του πολέμου.

«Η φιλία μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παραμένει ισχυρή, αποδεικνύοντας την αξία της σε περιόδους ειρήνης και πολέμου», πρόσθεσε το υπουργείο.

Τα ΗΑΕ – τα οποία έχουν ισχυρούς εμπορικούς και διπλωματικούς δεσμούς με το Ισραήλ – έχουν γίνει συνεχώς στόχος του Ιράν από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, γεγονός που έχει επιβαρύνει τα ταξίδια.