Ισραήλ: «Δεν θέλουμε έναν ατελείωτο πόλεμο», λέει ο υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί έναν ατελείωτο πόλεμο με το Ιράν και θα συντονιστεί με την Ουάσινγκτον για το πότε θα τερματιστούν οι μάχες.

Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η προεκλογική εκστρατεία θα μπορούσε να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τη στιγμή που εμείς και οι εταίροι μας θα κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο να σταματήσουμε», δήλωσε ο Σάαρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Γερμανό ομόλογό του.

Το Ισραήλ επιδιώκει να εξαλείψει τις υπαρξιακές απειλές από το Ιράν «μακροπρόθεσμα», είπε, χαρακτηρίζοντας τον νεοδιορισμένο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εξτρεμιστή.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις του στο Ιράν στοχεύουν στη δημιουργία συνθηκών για τους Ιρανούς ώστε να ανατρέψουν τους ηγέτες τους.

Ο Σάαρ είπε ότι υπάρχει η ευκαιρία να δημιουργηθούν οι συνθήκες για «αλλαγή καθεστώτος», αλλά πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί μπορεί να μην «ανακτήσουν την ελευθερία τους» μέχρι μετά τον πόλεμο.