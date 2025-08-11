Ισπανία: Σύλληψη δύο Γάλλων καταζητούμενων για φόνο, ναρκωτικά και όπλα

Ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (11/08) η αστυνομία της Ισπανίας ότι συνελήφθησαν στο τουριστικό θέρετρο Μπενιδόρμ δύο Γάλλοι που καταζητούνταν για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων. Η σύλληψη τους έγινε το πρωί της Πέμπτης, όπως διευκρινίζεται.

Σε βάρος ενός εξ αυτών εκκρεμούσαν τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, είχε ρόλο λογιστή στην εγκληματική οργάνωση και κρατούσε αρχεία των πωλήσεων ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2024 φέρεται να είχε οργανώσει ένοπλη επίθεση σε μπαρ της πόλης Μοντερό, νοτιοδυτικά του Παρισιού, σε αντίποινα για την απαγωγή συνεργάτη του. Αστυνομική πηγή την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) είχε επιβεβαιώσει πως η συγκεκριμένη επίθεση αφορούσε «υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών».