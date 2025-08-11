Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Σύλληψη δύο Γάλλων καταζητούμενων για φόνο, ναρκωτικά και όπλα

Σε βάρος ενός εξ αυτών εκκρεμούσαν τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης

Ισπανία: Σύλληψη δύο Γάλλων καταζητούμενων για φόνο, ναρκωτικά και όπλα
DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (11/08) η αστυνομία της Ισπανίας ότι συνελήφθησαν στο τουριστικό θέρετρο Μπενιδόρμ δύο Γάλλοι που καταζητούνταν για φόνο, εμπορία ναρκωτικών και όπλων. Η σύλληψη τους έγινε το πρωί της Πέμπτης, όπως διευκρινίζεται.

Σε βάρος ενός εξ αυτών εκκρεμούσαν τρία ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, είχε ρόλο λογιστή στην εγκληματική οργάνωση και κρατούσε αρχεία των πωλήσεων ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2024 φέρεται να είχε οργανώσει ένοπλη επίθεση σε μπαρ της πόλης Μοντερό, νοτιοδυτικά του Παρισιού, σε αντίποινα για την απαγωγή συνεργάτη του. Αστυνομική πηγή την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) είχε επιβεβαιώσει πως η συγκεκριμένη επίθεση αφορούσε «υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ