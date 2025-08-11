Φρίκη στην Ιταλία: Μητέρα δολοφόνησε και τεμάχισε τον γιο της με τη βοήθεια της νύφης της

Ομολόγησε μία 60χρονη γυναίκα στην Ιταλία ότι σκότωσε και τεμάχισε το παιδί της, με τη βοήθεια της Κολομβιανής νύφης της, ώστε να σταματήσει την κακοποίηση που δεχόταν η γυναίκα στον γάμο τους.

Στις 25 Ιουλίου, η 61χρονη Λορένα Βενιέρ παραδέχτηκε ότι δολοφόνησε τον 35χρονο γιο της, Αλεσάντρο Βενιέρ, μέσα στο σπίτι που έμεναν οικογενειακώς, στη μικρή πόλη Gemona del Friuli.

Νωρίτερα η 30χρονη σύζυγος του θύματος, Μέιλιν Κάστρο Μονσάλβο τηλεφώνησε στην ιταλική αστυνομία και ομολόγησε ότι βοήθησε την πεθερά της να διαπράξει το έγκλημα.

Νύφη και πεθερά σχεδίαζαν μήνες την δολοφονία

Νύφη και πεθερά φέρονται να σχεδίαζαν εδώ και μήνες τη δολοφονία του 35χρονου επειδή εκείνος κακοποιούσε την 30χρονη, ακόμα και όταν γέννησε το παιδί τους. Τη χτυπούσε, την προσέβαλε και είχε απειλήσει ακόμα και να τη σκοτώσει.

Η Λορένα είπε ακόμα ότι ο γιος της είχε προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ, ήταν άνεργος και αρνούνταν να βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού που μοιραζόταν με τη μητέρα και την κοπέλα του.

Πώς τον σκότωσαν

Οι δύο γυναίκες φέρονται να έδωσαν στον 35χρονο ένα ποτήρι λεμονάδα στο οποίο είχαν ρίξει ηρεμιστικό και του χορήγησαν δύο ενέσεις ινσουλίνης, τις οποίες είχαν πάρει από το νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως νοσοκόμα η 61χρονη.

Στη συνέχεια – καθώς ήταν ακόμα ζωντανός – τον έπνιξαν με μαξιλάρι και τον στραγγάλισαν με κορδόνια παπουτσιών.

Μετά έσυραν τον πτώμα μέχρι το υπόγειο του σπιτιού, όπου η μητέρα παραδέχθηκε ότι τεμάχισε μόνη της τη σορό.

«Χρησιμοποίησα ένα σιδεροπρίονο και ένα σεντόνι για να συγκρατήσω το αίμα και τον έκοψα σε τρία κομμάτια. Δεν υπήρχαν πιτσιλιές αίματος, γι’ αυτό η αστυνομία τα βρήκε όλα σε τάξη», είπε η Λορένα Βενιέρ.

Μετά το έγκλημα, πεθερά και νύφη πέταξαν τα λείψανα σε ένα κάδο σκουπιδιών στην αυλή του σπιτιού και τα κάλυψαν ασβέστη, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή η μυρωδιά κατά την αποσύνθεση.

Ο Αλεσάντρο είχε πει πρόσφατα σε φίλους του ότι σκεφτόταν να μετακομίσει στην Κολομβία και η Λορένα και η Μέιλιν σχεδίαζαν να το χρησιμοποιήσουν αυτό, για να καλύψουν την εξαφάνισή του, σύμφωνα με τις αρχές.