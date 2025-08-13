Ισπανία: Δυο νεκροί και 7 άνθρωποι νοσηλεύονται από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα

Επτά άνθρωποι νοσηλεύονται σήμερα, εκ των οποίων τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση, στην Καστίλη και Λεόν (βορειοδυτικά), μία από τις πλέον πληγείσες ισπανικές περιφέρειες από τις πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και ημέρες στη χώρα και έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Η άλλη περιφέρεια όπου η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική είναι η Γαλικία (βορειοδυτικά), όπου 115.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες, ιδίως στην επαρχία Ορένσε, όπου οι πυροσβέστες δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στην Σαντρέχα ντε Κουέιχα.

Στη γειτονική Πορτογαλία, 2.100 πυροσβέστες με τη συνδρομή περίπου 20 πυροσβεστικών αεροσκαφών δίνουν μάχη σήμερα εναντίον πέντε πυρκαγιών στα βόρεια και κεντρικά της χώρας.

Μεταξύ των επτά ανθρώπων, η μεταφορά των οποίων στο νοσοκομείο ανακοινώθηκε σήμερα από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης και Λεόν, βρίσκεται ένας 37χρονος άνδρας που φέρει εγκαύματα στο 85% του σώματός του.

Οι άλλοι τρεις άνθρωποι, των οποίων η κατάσταση της υγείας θεωρείται κρίσιμη είναι μια 56χρονη γυναίκα, που φέρει εγκαύματα στο 50% του σώματός της και δύο άνδρες, ηλικίας 64 και 36 ετών.

Στην ίδια περιφέρεια της Ισπανίας ένας εθελοντής πυροσβέστης, ηλικίας 35 ετών, έχασε τη ζωή του χθες ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες.

Σε αυτήν την περιοχή, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους εξαιτίας δύο πυρκαγιών στις επαρχίες Λέον και Θαμόρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας συγκεντρώνεται η πλειονότητα των 15 μεγάλων πυρκαγιών που ανησυχούν τους πυροσβέστες και τις αρχές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γαλικίας, Αλφόνσο Ρουέδα, 30 εστίες πυρκαγιάς σβήνονται καθημερινά στην περιφέρεια.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας διακόπηκε μεταξύ της Μαδρίτης και της Γαλικίας «εξαιτίας μιας πυρκαγιάς κοντά στις υποδομές», ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου της Ισπανίας (Adif).

Πέραν του κύματος καύσωνα, που θα μπορούσε να διαρκέσει έως τη Δευτέρα, η ανησυχία αυξάνεται σήμερα λόγω των σφοδρών ριπών ανέμου.

Στην Πορτογαλία, οι ριπές ανέμου προκάλεσαν αναζωπυρώσεις των πυρκαγιών τη νύχτα στο Τρανκόσο (κεντρικά), απειλώντας πολλά χωριά. Αυτή η φωτιά ξεκίνησε το Σάββατο.