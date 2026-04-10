Σάντσεθ: Η Ευρώπη να γίνει ο ηθικός ηγέτης του πλανήτη – Πρόταση για ευρωπαϊκό στρατό και αναστολή συνεργασίας με το Ισραήλ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες κάλεσε την Παρασκευή την Ευρώπη να γίνει ο ηθικός ηγέτης σε έναν ολοένα και πιο ταραγμένο κόσμο.

«Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας και άμυνας, αλλά και να επανεξοπλιστεί ηθικά, ώστε να μπορεί να συμβάλει στη σταθερή και ειρηνική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Σάντσες στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Παλμού του POLITICO στη Βαρκελώνη.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει τη διεθνή συνεργασία, η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να αναλάβει δράση για να καλύψει αυτό το κενό. Και σε αυτό το πλαίσιο, η Ισπανία παρουσιάζεται ως ο ηγέτης που πρέπει να ακολουθήσει η υπόλοιπη ΕΕ.

«Υπάρχουν στοιχεία του ισπανικού μοντέλου που λειτουργούν: είναι δυνατή η ανάπτυξη και η δημιουργία σταθερής απασχόλησης, η κατανομή του πλούτου και επίσης η προστασία του περιβάλλοντος χωρίς να θυσιάζεται το ένα προς όφελος του άλλου», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Σάντσες υποστήριξε ότι, από τότε που εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό μπλοκ πριν από τέσσερις δεκαετίες, η Ισπανία όχι μόνο έχει γίνει μια εδραιωμένη δημοκρατία με μια ακμάζουσα οικονομία, αλλά και πρωτοπόρος σε τομείς όπως η ενέργεια και το κλίμα. Έδειξε ως παράδειγμα τη μαζική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μαδρίτη: Παράγοντας σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας, η χώρα έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να πληγεί από τις υπερβολικά υψηλές τιμές ενέργειας που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ενώ κάλεσε το μπλοκ να ενισχύσει την άμυνά του με κοινά έργα όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού , ο Ισπανός ηγέτης δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει σταθερές ηθικές θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, ο Σάντσες δήλωσε ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι Βρυξέλλες να αναστείλουν τη συμφωνία συνεργασίας τους με το Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «κατάφωρη» ασέβειά του προς το διεθνές δίκαιο.

Ο Σάντσες είναι ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές στην Ευρώπη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα και τον Λίβανο. Έχει επίσης συγκρουστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έχει αντιταχθεί σθεναρά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

«Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θέλουν οι ηγέτες τους να κάνουν τα στραβά μάτια, να είναι εγωκεντρικοί», είπε. «Θέλουν να συμμετάσχουν στην εξεύρεση λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα».

Ο Σάντσες δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο περήφανη για τα επιτεύγματά της και άσκησε πίεση στα ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα που υποστηρίζουν ότι το μπλοκ «έχει χάσει την επαφή του με την πραγματικότητα ή μένει πίσω».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, τον μεγαλύτερο αριθμό δημοκρατικών κυβερνήσεων, τα πιο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και τους ασφαλέστερους δρόμους.

«Απλώς πρέπει να ταξιδέψεις εκτός Ευρώπης για να καταλάβεις πραγματικά τι εννοώ», είπε. «Είναι ωραίο να είσαι Ευρωπαίος».

Ο Σάντσες δήλωσε ότι η Ευρώπη αξίζει να είναι περήφανη για τα επιτεύγματά της, αλλά παραδέχτηκε ότι «έχει ακόμη πολλή δουλειά να κάνει». Κάλεσε την ΕΕ να διαθέσει μεγαλύτερο μερίδιο του επταετούς προϋπολογισμού του μπλοκ σε κοινωνικές δαπάνες και την Ευρώπη να παραμείνει ανοιχτή στο «εμπόριο, το ταλέντο και τις ιδέες».

Προσωπικότητες όπως ο Alberto Núñez Feijóo, ηγέτης του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, αντιτίθενται σθεναρά στο σχέδιο της κυβέρνησης να νομιμοποιήσει περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες.

«Η Ισπανία εξάγει ένα μεταναστευτικό πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Φεϊζόο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς το κοινό στη Βαρκελώνη, καλώντας «την Ισπανία, και κατ’ επέκταση την Ευρώπη, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των συνόρων μας».

Αλλά κατά τη διάρκεια της δικής του ομιλίας, ο Σάντσες αντέδρασε, λέγοντας ότι η «νόμιμη, ασφαλής και ομαλή μετανάστευση» είναι το κλειδί εάν η ΕΕ θέλει να «αδράξει τις ευκαιρίες και να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει».

Ο Σάντσες ώθησε περαιτέρω το μπλοκ να δράσει με τόλμη. «Έχουμε τους πόρους, τους θεσμούς, το ταλέντο, τις αρχές, τις αξίες», είπε. «Το μόνο που μας λείπει είναι η τόλμη να φανταστούμε πόσο μακριά θα μπορούσαμε να φτάσουμε ή πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε μαζί».