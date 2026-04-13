Πέδρο Σάντσεθ: Η γυναίκα του Ισπανού πρωθυπουργού παραπέμπεται σε δίκη για διαφθορά και υπεξαίρεση

Δικαστήριο της Μαδρίτης απήγγειλε τη Δευτέρα κατηγορίες στην Μπεγόνια Γκόμεζ, σύζυγο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, για τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της υπεξαίρεσης, της αθέμιτης άσκησης επιρροής, της διαφθοράς σε επιχειρηματικές συναλλαγές και της υπεξαίρεσης κεφαλαίων.

Μετά από διετή έρευνα, ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο αποφάσισε ότι η Γκόμεζ πρέπει να δικαστεί για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της θητείας της ως συνδιευθύντριας δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ειδικής έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, και ενδεχομένως να εμφανιστεί ενώπιον ενόρκων.

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση που επικαλέστηκε ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE, ο δικαστής δήλωσε ότι ακριβώς λόγω της ιδιότητάς της ως συζύγου του πρωθυπουργού, η οποία ωφέλησε την επέκταση, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της πανεπιστημιακής της έδρας, ελήφθησαν αποφάσεις που «θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί μέσω μιας μοναδικής εκμετάλλευσης της σχεσιακής της θέσης».

Ο ανακριτής απαγγέλλει επίσης κατηγορίες σε μια πρώην σύμβουλο στο γραφείο του Σάντσες, την Κριστίνα Άλβαρες, την οποία κατηγορεί για τα ίδια αδικήματα με τον Γκόμεζ, και στον επιχειρηματία Χουάν Κάρλος Μπαραμπές για αθέμιτη άσκηση επιρροής και διαφθορά.

Η Γκόμεζ αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία και ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την αθωότητα της συζύγου του, κατηγορώντας αμφιλεγόμενα Ισπανούς δικαστές για πολιτική μεροληψία στην εθνική τηλεόραση.

Στην πραγματικότητα, λίγους μήνες μετά την έναρξη της έρευνας το 2024, ο πρωθυπουργός, ο οποίος είχε κληθεί να καταθέσει, υπέβαλε μήνυση κατά του δικαστή για κατάχρηση εξουσίας. Η μήνυση αυτή απορρίφθηκε αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης, το οποίο επιβλέπει όλα τα τοπικά δικαστήρια της περιοχής.

Το κατηγορητήριο σηματοδοτεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, ο οποίος έχει υποστεί μια σειρά από βαριές εκλογικές ήττες στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές και του οποίου το κόμμα έχει εμπλακεί σε μια σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου μίζας έναντι συμβολαίου που φέρεται να ηγήθηκε ο πρώην υπουργός του, Χοσέ Λουίς Άμπαλος, το οποίο διερευνά επί του παρόντος το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο αδελφός του Σάντσες, Ντέιβιντ Σάντσες, θα δικαστεί επίσης τον Μάιο για φερόμενη διαφθορά. Η υπόθεση αυτή αφορά τον σοσιαλιστή ηγέτη της περιφέρειας της Εξτρεμαδούρα, Μιγκέλ Άνχελ Γκαγιάρντο, ο οποίος κατηγορείται ότι δημιούργησε μια δημόσια ad hoc θέση για τον αδελφό του πρωθυπουργού στο τοπικό συμβούλιο της Μπανταχόθ.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης μειοψηφίας υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών του Σάντσεθ αντέδρασαν γρήγορα στην είδηση ​​του τελευταίου κατηγορητηρίου. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνιος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ανακριτής Πεϊνάδο «ντρόπιασε» τους Ισπανούς πολίτες και δικαστές και ότι «η ζημιά που έχει προκαλέσει στο δικαστικό σύστημα είναι ανεπανόρθωτη».

Ο υπουργός είπε ότι ελπίζει ότι ένα πιο «αμερόληπτο ανώτερο δικαστήριο» θα είναι σε θέση να «επανεξετάσει» αυτήν τη δικαστική απόφαση.