Ισλανδία: Θεαματική έκρηξη ηφαιστείου – Λάβα ξεχύνεται από ρωγμή ενός χιλιομέτρου (βίντεο)

Μια εντυπωσιακή ηφαιστειακή έκρηξη σημειώνεται το πρωί της Τετάρτης στη νοτιοδυτική Ισλανδία, με εικόνες λάβας και καπνού να κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσα από τα διεθνή ΜΜΕ.

Η νέα αυτή έκρηξη εντάσσεται στη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα των τελευταίων ετών κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, το Ρέικιαβικ.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε στη χερσόνησο Ρέικιανες, όταν το μάγμα διέσπασε τον φλοιό της Γης, δημιουργώντας ρωγμή μήκους 700 έως και 1.000 μέτρων, σύμφωνα με την Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η έκρηξη έγινε σχεδόν χωρίς προειδοποίηση, αιφνιδιάζοντας τους επιστήμονες που παρακολουθούσαν τη γεωλογική δραστηριότητα στην περιοχή.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση του Blue Lagoon – του διάσημου γεωθερμικού θερέτρου – και της κοντινής πόλης Γκρίνταβικ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Γκρίνταβικ, η οποία μετρούσε περίπου 4.000 κατοίκους μέχρι το 2023, έχει εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των επαναλαμβανόμενων κινδύνων από τις ροές λάβας και τις σεισμικές δονήσεις.

Volcano Eruption Iceland



The Sundhnúksgígar fissure system near Grindavik, Iceland, is currently erupting.



The area was evacuated earlier due to concerns of the imminent eruption.



Authorities continue to monitor the situation. #Iceland #Grindavík #Sundhnúk pic.twitter.com/qz61qXiqwe— Chyno News (@ChynoNews) July 16, 2025

Η Ισλανδία, γνωστή και ως «χώρα του πάγου και της φωτιάς», έχει βιώσει δώδεκα ηφαιστειακές εκρήξεις από το 2021 και μετά, όταν μετά από οκτώ αιώνες αδράνειας, ενεργοποιήθηκαν ξανά τα γεωλογικά συστήματα της χερσονήσου.

In Iceland about an hour ago began another, twelfth in number, eruption of the volcano near Grindavik🇮🇸



Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτός ο κύκλος εκρήξεων ενδέχεται να συνεχιστεί για δεκαετίες – ή ακόμη και αιώνες. Οι εκρήξεις στην περιοχή δεν προέρχονται από έναν κεντρικό κρατήρα, αλλά από μεγάλες επιμήκεις ρωγμές στο έδαφος, από τις οποίες αναβλύζει λάβα.

Μέχρι στιγμής, η δραστηριότητα δεν έχει προκαλέσει κινδύνους για το Ρέικιαβικ ούτε έχει επηρεάσει την εναέρια κυκλοφορία, καθώς δεν έχουν εκπέμψει μεγάλες ποσότητες στάχτης στην ατμόσφαιρα.