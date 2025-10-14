Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυροί άνεμοι και πλημμύρες πλήττουν τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ (βίντεο)

Οδήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Νιου Τζέρσεϊ και Νέα Υόρκη

Ισχυροί άνεμοι και πλημμύρες πλήττουν τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ (βίντεο)
FOX Weather
DEBATER NEWSROOM

Ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα και πλημμύρες σε μεγάλο μέρος των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ, κλείνοντας παραλίες και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε παράκτιες περιοχές.

Το Σαββατοκύριακο, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στη Νότια Καρολίνα, ενώ ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφηκαν στις Καρολίνες, με ταχύτητες έως 58 μίλια/ώρα στο Πάιν Άιλαντ της Βόρειας Καρολίνας και πάνω από 50 μίλια/ώρα σε άλλες παράκτιες περιοχές. Στα Outer Banks, συνεργεία του Υπουργείου Μεταφορών καθάρισαν τον Αυτοκινητόδρομο 12 από τις ζημιές και τις πλημμύρες που έκλεισαν τμήματα του δρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Μπάξτον της Βόρειας Καρολίνας, εννέα σπίτια κατέρρευσαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τις παράκτιες πλημμύρες και τη διάβρωση λόγω πολλαπλών τροπικών συστημάτων, ενώ ένα ακόμη κινδύνευε να καταρρεύσει από τα τελευταία κύματα. Οι παραθαλάσσιες κοινότητες προετοιμάστηκαν για ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες από παλίρροια.

Στη Βιρτζίνια, οι πλημμύρες αναμένονταν να κορυφωθούν την Κυριακή και να συνεχιστούν τη Δευτέρα, ενώ στο Όσιαν Σίτι του Μέριλαντ, τα κύματα κάλυπταν την αμμώδη παραλία με ανέμους σχεδόν 80 χλμ/ώρα. Τα κύματα και οι άνεμοι συνέχισαν να πλήττουν την ακτή τη Δευτέρα, φτάνοντας μέχρι το Τζέρσεϊ Σορ, όπου μεγάλα κύματα έκλεισαν παραλιακούς δρόμους σε περιοχές όπως το Σίσαϊντ Χάιτς.

Στο φάρο Barnegat στο Long Beach Island, οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 95 χλμ/ώρα την Κυριακή, ενώ η ακτή του Τζέρσεϊ αντιμετώπιζε συνεχή ανέμους έντασης 50 χλμ/ώρα τη Δευτέρα. Το Νιου Τζέρσεϊ και η Νέα Υόρκη τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η απειλή από βορειοανατολικό τυφώνα συνεχίστηκε βορειότερα, επηρεάζοντας και περιοχές της Νέας Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ