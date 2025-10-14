Ισχυροί άνεμοι και πλημμύρες πλήττουν τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ (βίντεο)

Ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα και πλημμύρες σε μεγάλο μέρος των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ, κλείνοντας παραλίες και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε παράκτιες περιοχές.

Το Σαββατοκύριακο, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στη Νότια Καρολίνα, ενώ ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφηκαν στις Καρολίνες, με ταχύτητες έως 58 μίλια/ώρα στο Πάιν Άιλαντ της Βόρειας Καρολίνας και πάνω από 50 μίλια/ώρα σε άλλες παράκτιες περιοχές. Στα Outer Banks, συνεργεία του Υπουργείου Μεταφορών καθάρισαν τον Αυτοκινητόδρομο 12 από τις ζημιές και τις πλημμύρες που έκλεισαν τμήματα του δρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A massive nor’easter pummeled the U.S. East Coast, with 16-foot waves hitting Long Beach and winds gusting up to 45 mph.



From the Carolinas to New York, relentless surf and flooding battered coastal areas. The storm is now moving offshore, but erosion and high surf warnings… pic.twitter.com/Wkx7mBgwqA— TheCommonVoice (@MaxRumbleX) October 14, 2025

Στο Μπάξτον της Βόρειας Καρολίνας, εννέα σπίτια κατέρρευσαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες από τις παράκτιες πλημμύρες και τη διάβρωση λόγω πολλαπλών τροπικών συστημάτων, ενώ ένα ακόμη κινδύνευε να καταρρεύσει από τα τελευταία κύματα. Οι παραθαλάσσιες κοινότητες προετοιμάστηκαν για ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες από παλίρροια. A high impact nor'easter arrived in the Tri-State Area on Sunday into Monday, packing damaging winds, rain and coastal flood concerns. New Jersey, along with New York City and surrounding regions were under a state of emergency. Meteorologist @RobMarciano is tracking the storm.… pic.twitter.com/Zrm4InEJGr October 13, 2025

Στη Βιρτζίνια, οι πλημμύρες αναμένονταν να κορυφωθούν την Κυριακή και να συνεχιστούν τη Δευτέρα, ενώ στο Όσιαν Σίτι του Μέριλαντ, τα κύματα κάλυπταν την αμμώδη παραλία με ανέμους σχεδόν 80 χλμ/ώρα. Τα κύματα και οι άνεμοι συνέχισαν να πλήττουν την ακτή τη Δευτέρα, φτάνοντας μέχρι το Τζέρσεϊ Σορ, όπου μεγάλα κύματα έκλεισαν παραλιακούς δρόμους σε περιοχές όπως το Σίσαϊντ Χάιτς. SCENE: A powerful nor'easter battered #NewJersey's coastline, unleashing moderate to major #flooding that submerged streets, eroded beaches, and prompted a statewide state of emergency. pic.twitter.com/nMvLFPPJak— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) October 14, 2025

Στο φάρο Barnegat στο Long Beach Island, οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 95 χλμ/ώρα την Κυριακή, ενώ η ακτή του Τζέρσεϊ αντιμετώπιζε συνεχή ανέμους έντασης 50 χλμ/ώρα τη Δευτέρα. Το Νιου Τζέρσεϊ και η Νέα Υόρκη τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η απειλή από βορειοανατολικό τυφώνα συνεχίστηκε βορειότερα, επηρεάζοντας και περιοχές της Νέας Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ