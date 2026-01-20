Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη: Προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και δορυφόρους – Εντυπωσιακές εικόνες

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άρχισε χθες Δευτέρα να πλήττει τη Γη και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες δορυφόρων, αλλά και εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι πολύ σπάνια, ανέφεραν οι αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα αυτή τοποθετείται στο επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, εξήγησε με βίντεο που δημοσιοποίησε ο ειδικός Σον Ντολ του αμερικανικού κέντρου προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC).

SWPC Video Update from Shawn Dahl, SWPC Service Coordinator about the severe G4 and S4 ongoing storms. Apologies for the hastiness of this, but we have been very busy notifying aviation, power grid, FEMA, and more about these storms. Stay aware at https://t.co/TV7Yw6Lq1Y pic.twitter.com/rT0iNTng4B— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) January 19, 2026

Aurora borealis from an airplane.pic.twitter.com/BeLIz08xJp— Aesthetics (@aestheticspost_) January 19, 2026

Αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, πάντως με μικρότερη ένταση, σύμφωνα με το κέντρο.

A video update with Shawn Dahl, SWPC Service Coordinator, on CME progression & how we analyze & interpret geomagnetic storm activity and solar wind environment; with info about what to look for tonight regarding aurora chances. Stay space weather aware at https://t.co/TV7Yw6Lq1Y pic.twitter.com/1cxNJM1QYQ— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) January 20, 2026

Αν και ο πλανήτης έζησε το 2024 γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5, του μέγιστου στην κλίμακα, για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η τρέχουσα ηλιακή καταιγίδα είναι η πιο ισχυρή που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», εξήγησε ο κ. Ντολ. Northern lights over Edenderry captured by @DeclanQuinlan1 pic.twitter.com/2kZTqElsLk

January 19, 2026

Τον Οκτώβριο του 2023, η λεγόμενη ηλιακή καταιγίδα «του Χάλογουιν» είχε βυθίσει τομείς της Σουηδίας στο σκοτάδι κι είχε προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.

Τα φαινόμενα αυτής της έντασης είναι σπάνια και συνδέονται με την ηλιακή δραστηριότητα.

Η ηλιακή καταιγίδα σε εξέλιξη προκλήθηκε από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες», σύμφωνα με τον κ. Ντολ.

Can't believe this was the view over County Meath! The Northern Lights came out to play and the sky was absolutely electric. Anyone else catch the show? #NorthernLights #AuroraBorealis #CountyMeath #Ireland #SkyWatch pic.twitter.com/FTvZEezt0O

January 19, 2026

Ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν προκαλούν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της γης, με αποτέλεσμα κάποιες φορές φαινόμενα όπως η εμφάνιση βόρειου σέλαος, η επιδείνωση των επικοινωνιών υψηλών συχνοτήτων, η υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και οι ανωμαλίες στις λειτουργίες δορυφόρων. DAZZLING BRIGHT 🤩: From Kentucky and Alabama to Ireland, a severe geomagnetic storm is underway, lighting up the night sky with gorgeous colors across the world. Submit your videos and photos at https://t.co/pnZR8eUE1v.#northernlights #Kentucky #Alabama #ireland #FoxWeather pic.twitter.com/BVTs0nNVih

January 20, 2026

Η καταιγίδα σε εξέλιξη ίσως προκαλέσει βόρειο σέλας σε περιοχές όπου δεν είναι διόλου συνηθισμένα τέτοια φαινόμενα. Μπορεί να παρατηρηθούν σε τομείς των ΗΠΑ, ως και στην Αλαμπάμα (νότια), σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.