Αναφορές για εκρήξεις σε Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Συναγερμός σήμανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις τόσο στο Ντουμπάι όσο και στο Άμπου Ντάμπι.

Συγκεκριμένα, οι εκρήξεις ακούστηκαν από αυτόπτες μάρτυρες, όπως μεταφέρει το Reuters. δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ και στο Ντουμπάι, ενώ δύο κάτοικοι του Άμπου Ντάμπι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν επίσης ισχυρή έκρηξη στο Ντουμπάι.

BREAKING: Explosions heard in Abu Dhabi & Dubai.— Polymarket (@Polymarket) March 3, 2026

Missile has been defused at this place in Dubai pic.twitter.com/3dFr1wexhC March 3, 2026

Κατάρ: «Δεν συμμετέχουμε στην εκστρατεία κατά του Ιράν»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ξεκαθάρισε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η χώρα του «δεν αποτελεί μέρος της εκστρατείας» που διεξάγεται εναντίον του Ιράν.

«Ασκούμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα και την αποτροπή των ιρανικών επιθέσεων κατά της χώρας μας. Προτρέπουμε τα μέσα ενημέρωσης να χρησιμοποιούν αξιόπιστες πηγές από το Κατάρ όταν αναφέρονται στη χώρα», δήλωσε.