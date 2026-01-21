Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Ιράν: Τους 3.117 έφτασαν οι νεκροί από τις διαδηλώσεις

Ο αριθμός ίσως αυξηθεί

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεγάλου κινήματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, το οποίο καταστάλθηκε αιματηρά, επικαλούμενη το Ιρανικό Ίδρυμα Βετεράνων Πολέμου και Μαρτύρων.

Παράλληλα, όργανο ασφαλείας που συνδέεται με το ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε τον ίδιο αριθμό νεκρών από τις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους νεκρούς, οι 2.427, εκ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, θεωρούνται “μάρτυρες” σύμφωνα με την ισλαμική έννοια του όρου, καθώς ήταν “αθώα” θύματα, πρόσθεσε η τηλεόραση επικαλούμενη ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR, που έχει την έδρα της στη Νορβηγία, τα στοιχεία της οποίας παραθέτει ο ΟΗΕ, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, αλλά ο απολογισμός μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 20.000.

