Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί την κυβέρνησή του για την αύξηση του πληθωρισμού

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν επέρριψε στην ίδια την κυβέρνησή του την ευθύνη για την αύξηση της τιμής των καταναλωτικών προϊόντων, μια τάση που επιδεινώνει την πίεση που ήδη βιώνει η χώρα λόγω των διεθνών κυρώσεων.

«Εμείς, η κυβέρνηση, είμαστε η αιτία του πληθωρισμού», είπε ο Πεζεσκιάν σε ομιλία του στο Κουρδιστάν, σχολιάζοντας το μέγεθος του κράτους. «Όλοι έγιναν επικεφαλής, διευθυντές ή κάτι παρόμοιο», συνέχισε, προσθέτοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες και να μειωθεί ο πληθωρισμός.

Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία του Ιράν, τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός ανήλθε στο 49%, σε ετήσια βάση.

Το Ιράν, μια χώρα 86 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει περισσότερους από 2,43 εκατομμύρια εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον δημόσιο Οργανισμό Διοίκησης και Προσλήψεων. Από τον αριθμό αυτό ωστόσο εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας, τα υπουργεία Πληροφοριών, Άμυνας και Επιμελητείας των Ενόπλων Δυνάμεων, για λόγους «εμπιστευτικότητας».

Η ιρανική οικονομία εδώ και χρόνια πλήττεται από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα λόγω του πυρηνικού προγράμματός της, μολονότι η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν σκοπεύει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα αλλά μόνο να χρησιμοποιήσει την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.