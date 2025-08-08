Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ιράν: Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ για “εθνοκάθαρση” με το σχέδιό του για τη Γάζα

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του

EFE
DEBATER NEWSROOM

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας από το Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι “σχεδιάζει εθνοκάθαρση” στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το ισραηλινό σχέδιο “είναι ένα ακόμη σαφές σημάδι της φανερής πρόθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος να πραγματοποιήσει εθνοκάθαρση στη Γάζα και να διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε ανακοίνωση.

