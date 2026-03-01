ΗΠΑ: Βύθισε ιρανικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν ο στρατος

Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε ότι βυθίζει ιρανικό πλοίο, το οποίο “βυθίζεται αυτή την ώρα στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν”.

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι βύθισε μια κορβέτα κλάσης Jamaran του ιρανικού ναυτικού κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων επιθέσεων της κοινής αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης εναντίον του Ιράν.

An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

«Το πλοίο βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν σε μια προβλήτα Chah Bahar», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.