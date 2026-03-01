Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Βύθισε ιρανικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν ο στρατος

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΗΠΑ: Βύθισε ιρανικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν ο στρατος
UNSPLASH
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε ότι βυθίζει ιρανικό πλοίο, το οποίο “βυθίζεται αυτή την ώρα στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν”.

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι βύθισε μια κορβέτα κλάσης Jamaran του ιρανικού ναυτικού κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων επιθέσεων της κοινής αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης εναντίον του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πλοίο βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν σε μια προβλήτα Chah Bahar», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ