ΗΠΑ: Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιχείρηση στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν εν μέσω μάχης και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά του Ιράν.

«Αρκετοί άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διάσειση — και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής τους στην υπηρεσία. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι σε εξέλιξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.



Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

«Η κατάσταση είναι ρευστή, επομένως από σεβασμό προς τις οικογένειες, θα παρακρατήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των πεσόντων πολεμιστών μας, μέχρι 24 ώρες αφότου ειδοποιηθούν οι πλησιέστεροι συγγενείς», πρόσθεσε.

ΗΠΑ: Βύθισε ιρανικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν ο στρατος

Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε ότι βυθίζει ιρανικό πλοίο, το οποίο “βυθίζεται αυτή την ώρα στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν”.

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι βύθισε μια κορβέτα κλάσης Jamaran του ιρανικού ναυτικού κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων επιθέσεων της κοινής αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. «Το πλοίο βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν σε μια προβλήτα Chah Bahar», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι εκτόξευσαν 4 πυραύλους εναντίον του αεροπλανοφόρου Λίνκολν

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ισχυρίστηκαν την Κυριακή ότι εκτόξευσαν τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln (CVN-72), σε μια επίθεση που θα αποτελούσε την πρώτη άμεση επίθεση σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο εδώ και δεκαετίες, εάν επιβεβαιωθεί η είδηση.

«Το αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Abraham Lincoln, δέχτηκε επίθεση με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε η Επαναστατική Φρουρά στο ανακοινωθέν της επιχείρησης, το οποίο μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim .

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν επιχείρηση “μεγάλης κλίμακας

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

“Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού”, ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.