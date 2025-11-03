ΗΠΑ: Σενάρια για κλείσιμο του εναέριου χώρου λόγω του παρατεταμένου shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει ακραία μέτρα, όπως το κλείσιμο του εναέριου χώρου ώστε να μην ρισκάρει κάποιο ατύχημα λόγω του παρατεταμένου shutdown σε υπηρεσίες του δημοσίου στις ΗΠΑ.

Στην 34η ημέρα βρίσκεται το shutdown στις ΗΠΑ και πλέον οι επιπτώσεις έχουν ξεκινήσει να αγγίζουν την ασφάλεια των πτήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨 BREAKING: The U.S. shutdown just entered Day 34, set to become the longest in history. 😬

Millions are going unpaid, food aid & healthcare at risk — while Trump says Democrats must “capitulate.”#USShutdown #Trump #Politics pic.twitter.com/zm5Kb9TMXI— Self Made Traders (@smtofcl) November 3, 2025

Υπάλληλοι στα αεροδρόμια της χώρας είτε εργάζονται απλήρωτοι, είτε δηλώνουν άρρωστοι για να μείνουν σπίτι τους, εφόσον δεν πρόκειται να πληρωθούν, ενώ οι μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων έχουν γίνει κανόνας.

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές, θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο»

Ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αν εκτιμήσει πως η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών – γνωστό παγκοσμίως ως shutdown – καθιστά μη ασφαλή τα ταξίδια.

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές, θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις» δήλωσε ο Ντάφι στο δίκτυο CNBC, προσθέτοντας πως «υπάρχει οπωσδήποτε μεγαλύτερος κίνδυνος» όσο συνεχίζεται το shutdown.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ενδεχόμενο να κλείσει ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών φαντάζει ως ένα σχεδόν δυστοπικό σενάριο, καθώς οι οικονομικές του επιπτώσεις θα ήταν πολλαπλάσιες σε σχέση με εκείνες που θα προκαλούνταν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.

Σε πολύ μεγάλο βαθμό η αμερικανική οικονομία στηρίζεται στις μετακινήσεις από πολιτεία σε πολιτεία και η απαγόρευση πτήσεων θα μετέτρεπε το «κλείσιμο» του δημοσίου σε τεράστιο πλήγμα στον ιδιωτικό τομέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξανόμενος αριθμός απουσιών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της United, Σκοτ Κίρμπι, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το παρατεταμένο shutdown έχει αρχίσει να επηρεάζει τις κρατήσεις πτήσεων, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες εκφράζουν ανησυχία ενόψει της επικείμενης εορταστικής ταξιδιωτικής περιόδου.

Το shutdown έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών να εργαστούν άμισθοι και έχει ακυρώσει δεκάδες χιλιάδες πτήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντάφι δήλωσε επίσης ότι δεν σκοπεύει να απολύσει ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δηλώνουν άρρωστοι, λέγοντας ότι «προσπαθούν να βάλουν φαγητό στο τραπέζι των οικογενειών τους. Τους ζητώ όλους να έρθουν στη δουλειά».

Η αύξηση των απουσιών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του 34ήμερου κυβερνητικού shutdown έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, οι απουσίες υπαλλήλων της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών έχουν οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες σε τεράστιες ουρές στα αεροδρόμια του Σαν Ντιέγκο και του Χιούστον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Current scene at Bush airport in Houston.



Officials say wait times are upwards of 3 hours.



Director of airports at IAH says gov’t shutdown has impacted staffing and operations.@KPRC2 pic.twitter.com/4V1zMTdUWb— Jaewon Jung (@jaewonnews) November 3, 2025

Το shutdown μετράει ήδη 34 ημέρες

Την ίδια στιγμή, το τρέχον shutdown στο αμερικανικό δημόσιο, που βρίσκεται ήδη στην 34η ημέρα του -αφού ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου-, απειλεί να ξεπεράσει το ρεκόρ του αντίστοιχου που είχε αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2018, επίσης επί προεδρίας Τραμπ, με αντικείμενο τότε τη χρηματοδότηση του τείχους για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης στα σύνορα με το Μεξικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα η διαφωνία των γερουσιαστών έγκειται στο κόψιμο της χρηματοδότησης υπηρεσιών δημόσιας υγείας και πρόνοιας που δρομολογεί ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αριθμός των 60 γερουσιαστών που απαιτείται για να «σπάσει» το βέτο της Δημοκρατών μοιάζει πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί, αφού απαιτεί την ψήφο τουλάχιστον 7 Δημοκρατών γερουσιαστών.