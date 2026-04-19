ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα – Αναφορές για τραυματίες (βίντεο)

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα στις ΗΠΑ, όπως έγινε γνωστό από το ίδρυμα.

«Η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως «καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» προς το παρόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Iowa City Breaking News:



Reportedly CBS2lowa has confirmed multiple victims have been transported to hospitals with gunshot wounds.



Police officers responded to a report of a large fight in the 100 block of East College St at around 1:46 a.m.



Other sources are saying no… https://t.co/1nmFf0vjmi— Sal (@GhostSal21) April 19, 2026

BREAKING: Injuries reported in shooting on College and Clinton Street at University of Iowa in Iowa City. – alert https://t.co/ohm9mflOGe April 19, 2026

Το πανεπιστήμιο ανέφερε πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στη διασταύρωση των οδών College και Clinton, μία συνοικία γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.



