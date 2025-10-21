ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο γκραντμάστερ στο σκάκι Ντάνιελ Ναροντίτσκι (βίντεο)

Το αμερικανικό σκάκι θρηνεί τον θάνατο του Αμερικανού σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι σε ηλικία 29 ετών, τον οποίο ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω δήλωσης που δημοσιεύθηκε από τον σύλλογό του, το Charlotte Chess Center, τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο του Ντάνιελ Ναροντίτσκι. Ο Ντάνιελ ήταν ένας ταλαντούχος σκακιστής, σχολιαστής και εκπαιδευτικός, καθώς και ένα αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας», χωρίς να κάνει αναφορά στην αιτία θανάτου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι, που γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1995, ήταν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες για το σκάκι στις ΗΠΑ.

Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, έγινε γκραντμάστερ το 2013. Εκτός από τη συμμετοχή του και την κατάκτηση της ένατης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα blitz πέρυσι, ήταν γνωστός ως σχολιαστής, συγγραφέας και διαδικτυακός εκπαιδευτικός ενώ έκανε τακτικά ζωντανές μεταδόσεις σε πλατφόρμες όπως το Twitch και το YouTube.