ΗΠΑ: Ο στρατός έπληξε πάνω από 1.000 ιρανικούς στόχους – Κατέστρεψε το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον περισσότερων από 1.000 ιρανικών στόχων μέχρι στιγμής από την έναρξη της εκστρατείας του χθες, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.
Σε ένα ενημερωτικό δελτίο, η Κεντρική Διοίκηση απαριθμεί «τύπους στόχων», συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διοίκησης και ελέγχου, του αρχηγείου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και του αρχηγείου των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων του IRGC.
Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Στρατός είχε δηλώσει ότι ισραηλινά αεροσκάφη στόχευσαν δεκάδες αρχηγεία που ανήκουν στο Φρουρό της Επανάστασης.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις