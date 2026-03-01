ΗΠΑ: Ο στρατός έπληξε πάνω από 1.000 ιρανικούς στόχους – Κατέστρεψε το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον περισσότερων από 1.000 ιρανικών στόχων μέχρι στιγμής από την έναρξη της εκστρατείας του χθες, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Σε ένα ενημερωτικό δελτίο, η Κεντρική Διοίκηση απαριθμεί «τύπους στόχων», συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διοίκησης και ελέγχου, του αρχηγείου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και του αρχηγείου των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων του IRGC.

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Στρατός είχε δηλώσει ότι ισραηλινά αεροσκάφη στόχευσαν δεκάδες αρχηγεία που ανήκουν στο Φρουρό της Επανάστασης.