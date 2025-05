Ο Ντάνιελ Γουίλιαμς, πρώην ντράμερ του συγκροτήματος The Devil Wears Prada και ο συνιδρυτής του πρακτορείου ταλέντων Sound Talent Group (STG), Ντέιβιντ Σαπίρο, είναι ανάμεσα στα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο. Η είδηση γνωστοποιήθηκε μέσα από τον ιστότοπο TMZ, με τον πατέρα του μουσικού να επιβεβαιώνει την είδηση.

Παράλληλα το συγκρότημα “The Devil Wears Prada” έκανε μία ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας εξέφρασε την λύπη του για τον θάνατο του μουσικού. “Δεν υπάρχουν λόγια. Σου χρωστάμε τα πάντα. Σε αγαπάμε για πάντα”, έγραψε χαρακτηριστικά δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες του.

Former THE DEVIL WEARS PRADA drummer DANIEL WILLIAMS killed in San Diego plane crash. RIP https://t.co/6yEuuqNDHD pic.twitter.com/mS4Nrxt7Dv