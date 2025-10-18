ΗΠΑ: Νέες αποκαλύψεις για τον ανήλικο που δολοφόνησε τη 17χρονη ομογενή Μαρία Νιώτη

Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνει η μητέρα της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, η οποία κατηγορεί τις αστυνομικές αρχές για αδιαφορία, καθώς –όπως υποστηρίζει– δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή στις εκκλήσεις της κόρης της σχετικά με τον 17χρονο stalker που την παρενοχλούσε επίμονα στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η τραγική κατάληξη ήρθε όταν η Μαρία και μία φίλη της σκοτώθηκαν, αφού ο συνομήλικός τους, Βίνσεντ Μπαντιλόρο, τις παρέσυρε με ένα μαύρο SUV. Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα 113 χιλιομέτρων την ώρα σε κατοικημένη περιοχή, όπου το όριο ήταν μόλις 40, όπως μετέδωσε η New York Post.

«Πιστεύω ότι το σχεδίασε»

Ξεσπώντας στη μνήμη της κόρης της, η κυρία Νιώτη δήλωσε:

«Πιστεύω ότι το σχεδίασε, ήξερε τι θα κάνει και το έκανε. Διότι είχε την ελευθερία να το κάνει. Είχε την ελευθερία των αστυνομικών στην οικογένεια. Ένιωθε ότι δεν τον άγγιζαν».

Και συνέχισε:

«Θα ήθελα να δικαστεί ως ενήλικας. Ήξερε τι έκανε. Πιστεύω πραγματικά, ακράδαντα ότι ήξερε τι έκανε. Θέλω δικαιοσύνη για αυτά τα δυο όμορφα κορίτσια. Τα κορίτσια μου».

Η μητέρα της Μαρίας εξήγησε πως, λόγω της ανηλικότητας του δράστη, οι αρχές δεν έλαβαν μέτρα, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της. «Κανείς δεν μου είπε αν υπήρχε κάτι που μπορούσα να κάνω, περιοριστικά μέτρα ή οτιδήποτε εναντίον του», είπε χαρακτηριστικά. «Απλώς έλεγαν συνέχεια ότι είναι ανήλικος».

Πάρκαρε έξω από το σπίτι τους για μήνες

Η κ. Νιώτη αποκάλυψε πως ο δράστης συνήθιζε να παρκάρει έξω από το σπίτι τους για μήνες, ενώ σε ένα από τα περιστατικά παρενόχλησης της κόρης της, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο απλώς του μίλησαν και τον άφησαν να φύγει.

«Ήταν τόσο αναστατωμένη. Σκέφτηκε, “Πώς μπορούν να τον αφήσουν να φύγει; Μαμά; Πώς; Έπρεπε να τον είχαν συλλάβει. Μαμά. Γιατί; Γιατί τον άφησαν να φύγει; Ξέρουν τι συμβαίνει”. Είπα, “Δεν ξέρω, αγάπη μου. Είπαν ότι είναι ανήλικος”», αφηγήθηκε συγκλονισμένη η μητέρα της.

Με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε τη Μαρία ως ένα παιδί γεμάτο καλοσύνη και ενσυναίσθηση:

«Ήταν τόσο καλόκαρδη και αγαπούσε τους πάντες. Προσπαθούσε να βοηθήσει όλους όσους μπορούσε και δεν της άρεσε να εκφοβίζονται οι άνθρωποι. Δεν της άρεσε. Στάθηκε δίπλα σε ανθρώπους που πονούσαν. Ήταν απλώς μια καλόκαρδη. Ήταν η ηλιαχτίδα μου. Έμπαινε στο δωμάτιο και το φώτιζε με το χαμόγελό της. Και μου λείπει τόσο πολύ».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας τόνισε:

«Θα ήθελα να δω την αλήθεια να βγαίνει στο φως. Έχουμε μια θλιμμένη οικογένεια, μια θλιμμένη μητέρα, δύο αθώα παιδιά που χάθηκαν. Αυτό είναι το είδος των αδιανόητων περιστάσεων που όλοι φοβόμαστε… Και νομίζω ότι αξίζουν απαντήσεις, και επίσης η οικογένεια αξίζει απαντήσεις».