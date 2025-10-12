ΗΠΑ: Μακελειό στη Νότια Καρολίνα – 4 νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

Τον θάνατο τεσσάρων ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 20 προκάλεσε η μαζική ένοπλη επίθεση σε ένα πολυσύχναστο μπαρ στη Νότια Καρολίνα στις ΗΠΑ.

Το πρωί της Κυριακής (12/10) σημειώθηκε η επίθεση, στο Willie’s Bar and Grill στο νησί St. Helena στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με τις αρχές. Ένα μεγάλο πλήθος βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος όταν έφτασαν οι βοηθοί του σερίφη και βρήκαν αρκετούς ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται τέσσερις από τους τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτίρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Beaufort σε δήλωση που δημοσίευσε στο X.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», ανέφερε η δήλωση.

Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει δημοσιοποιηθεί.