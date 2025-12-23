Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Η πώληση πετρελαίου επιτρέπει στον Μαδούρο να διατηρηθεί στην εξουσία

«Ο λαός της Βενεζουέλας, ειλικρινά, αξίζει κάτι καλύτερο»

ΗΠΑ: Η πώληση πετρελαίου επιτρέπει στον Μαδούρο να διατηρηθεί στην εξουσία
Πηγή φωτογραφίας: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ δήλωσε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι οι ΗΠΑ θα αυστηροποιήσουν στον μέγιστο βαθμό την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, με στόχο να στερήσουν από τον βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τους πόρους που η Ουάσινγκτον τον κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται για να χρηματοδοτήσει το αποκαλούμενο «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de Los Soles).

«Η ικανότητα του Μαδούρο να πουλάει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας του επιτρέπει να παραμείνει με δόλιο τρόπο στην εξουσία και να συνεχίσει τις ναρκοτρομοκρατικές δραστηριότητες», δήλωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο λαός της Βενεζουέλας, ειλικρινά, αξίζει κάτι καλύτερο», συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ