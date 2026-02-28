ΗΠΑ: «Δεν υπήρξαν θύματα από τα ιρανικά αντίποινα» αναφέρει ο αμερικανικός στρατός (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι προκλήθηκαν ζημιές σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή από τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν, αλλά αναφέρει ότι δεν τραυματίστηκαν στρατιώτες.

«Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και των εταίρων τους άρχισαν να χτυπούν στόχους στις 1:15 π.μ. ET για να διαλύσουν τον μηχανισμό ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που αποτελούσαν άμεση απειλή», αναφέρει η CENTCOM στην πρώτη της ανακοίνωση σχετικά με τις κοινές επιθέσεις με το Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφέρει ότι οι στόχοι περιελάμβαναν «εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ιρανικές δυνατότητες αεράμυνας, σημεία εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στρατιωτικά αεροδρόμια».

«Οι πρώτες ώρες της επιχείρησης περιελάμβαναν εκτοξεύσεις πυρομαχικών ακριβείας από αέρος, ξηράς και θάλασσας. Επιπλέον, η Ομάδα Εργασίας Scorpion Strike της CENTCOM χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μάχη χαμηλού κόστους μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης», συνεχίζει η δήλωση.

Ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «διέταξε τολμηρή δράση και οι γενναίοι στρατιώτες, ναύτες, αεροπόροι, πεζοναύτες, φύλακες και λιμενικοί μας ανταποκρίνονται στο κάλεσμα».

Μετά το αρχικό κύμα αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η CENTCOM αναφέρει ότι «άμυνασε με επιτυχία ενάντια σε εκατοντάδες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

«Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί που σχετίζονται με τις μάχες μεταξύ των ΗΠΑ. Οι ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις ήταν ελάχιστες και δεν επηρέασαν τις επιχειρήσεις», προσθέτει.