ΗΠΑ: Αυτοκτόνησε ο ύποπτος για την αιματηρή επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Άνδρας ο οποίος θεωρείτο ύποπτος για την επίθεση με τη χρήση πυροβόλου όπλου η οποία στοίχισε τη ζωή σε δυο φοιτητές εν μέσω εξετάσεων στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Μπράουν εντοπίστηκε νεκρός, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ η αστυνομία της Πρόβιντενς, της πόλης των βορειοανατολικών ΗΠΑ όπου βρίσκεται ο περίβλεπτος εκπαιδευτικός θεσμός αυτός.

Ο ύποπτος, πορτογάλος υπήκοος 48 ετών, «αυτοκτόνησε απόψε», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πρόβιντενς, ο Όσκαρ Πέρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, πέντε ημέρες μετά το mass shooting (σ.σ. επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών διωκτικών αρχών).

It was a 48-year-old Portuguese man. Shame on everyone who doxxed a random Brown student because they don’t like his politics. pic.twitter.com/ZZcnyOB6Fn— Rikki Schlott (@RIKKISCHLOTT) December 19, 2025

Η επίθεση στην πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ πλέον συνδέθηκε από τις αρχές με τον θάνατο από σφαίρα καθηγητή του διάσημου MIT (ινστιτούτου τεχνολογίας της Μασαχουσέτης), στην περιφέρεια της Βοστόνης.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους ότι το ίδιο πρόσωπο πυροβόλησε τον καθηγητή, πορτογαλικής καταγωγής.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ το Σάββατο μέσα σε κτίριο του Μπράουν όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εξετάσεις. Δυο φοιτητές –η Έλλα Κουκ και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ– σκοτώθηκαν και άλλοι εννιά τραυματίστηκαν.

Καθηγητής στο MIT από το 2016, όπου δίδασκε επιστήμες, πυρηνική μηχανική και φυσική, ο Νούνο Λουρέιρο, 47 ετών, βρέθηκε τραυματισμένος από σφαίρα μέσα στο σπίτι του στην Μπρούκλαϊν, στη Μασαχουσέτη, κάπου 80 χιλιόμετρα από την Πρόβιντενς.

Ο άνδρας κηρύχτηκε νεκρός το πρωί της επομένης στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Αρχικά, η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) εκτιμούσε πως δεν υπήρχε «καμιά σχέση» ανάμεσα στις δυο υποθέσεις.

Την Κυριακή άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στο Μπράουν, κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, ελλείψει ενοχοποιητικών στοιχείων.

Έκτοτε η έρευνα δεν έμοιαζε να προχωρά, με τις αρχές να πολλαπλασιάζουν τις εκκλήσεις προς πολίτες να επικοινωνήσουν μαζί τους για να αναγνωριστούν δυο άνδρες που καταγράφτηκαν από κάμερες στους δρόμους της Πρόβιντενς.

Ο πρώτος, κοντόχονδρος άνδρας με σκούρα ρούχα, μάσκα και καπέλο, θεωρείτο ο ύποπτος. Ο δεύτερος θεωρείτο πως πιθανόν είχε επαφή μαζί του, σύμφωνα με τις αρχές.

Η στασιμότητα της έρευνας συνοδεύτηκε από ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας του πανεπιστημίου, τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, ή ακόμη την ενδεχόμενη εμπλοκή φοιτητή του Μπράουν, το όνομα του οποίου κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές υποσχέθηκαν αμοιβή 50.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του δράστη, που χαρακτήριζαν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

Η επίθεση στο Μπράουν επανέφερε για κάποιες ημέρες στο επίκεντρο το ζήτημα της οπλοφορίας, κατοχυρωμένης στο Σύνταγμα των ΗΠΑ, στην οποία παραμένουν προσηλωμένοι πολλοί Αμερικανοί.

Το 2024 πάνω από 16.000 άνθρωποι –χωρίς να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες– έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένα του Gun Violence Archive. Ανάμεσά τους ήταν 250 παιδιά (0-11 ετών) και σχεδόν 1.200 έφηβοι (12-17 ετών).

Το 2007, φοιτητής δολοφονούσε 32 ανθρώπους στην πανεπιστημιούπολη του Virginia Tech προτού αυτοκτονήσει. Αυτό ήταν το πιο πολύνεκρο μακελειό μέσα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην ιστορία των ΗΠΑ.