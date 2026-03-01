ΗΠΑ: Αυτά είναι τα όπλα που χρησιμοποίησε ο στρατός στις επιθέσεις στο Ιράν το πρώτο 24ωρο (Φωτογραφίες)

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε μια ποικιλία αντιαεροπορικών πυραύλων και μαχητικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών της επιχείρησης του Σαββατοκύριακου στο Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε μια επισκόπηση της αποστολής την Κυριακή, περιγράφοντας λεπτομερώς πώς οι αμερικανικές δυνάμεις «επιτίθενται σε στόχους για την αποσυναρμολόγηση του μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που αποτελούν άμεση απειλή». Ο στρατός αναφέρει ότι έχει πλήξει περισσότερους από 1.000 ιρανικούς στόχους.

Οι ΗΠΑ στόχευσαν το αρχηγείο του ιρανικού στρατού, τις πυραυλικές εγκαταστάσεις, τα πολεμικά πλοία και τα υποβρύχια, δήλωσε η CENTCOM.

Αεροσκάφη όπως βομβαρδιστικά stealth B-2 και μαχητικά αεροσκάφη, μαζί με συστήματα Patriot και αντιβαλλιστικών πυραύλων, συγκαταλέγονται στα μέσα που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την CENTCOM, η οποία ανέφερε ότι χρησιμοποιούνται επίσης «ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούμε να απαριθμήσουμε».

Η λίστα περιλαμβάνει:

Βομβαρδιστικά stealth B-2

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης LUCAS

συστήματα πυραύλων αναχαίτισης Patriot

Αντιβαλλιστικά πυραυλικά συστήματα τερματικής άμυνας μεγάλου υψομέτρου (THAAD)

Μαχητικά αεροσκάφη F-18, F-16 και F-22

επιθετικά αεροσκάφη A-10

Μαχητικά stealth F-35

Ηλεκτρονικό αεροσκάφος επίθεσης EA-18G

Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου που μεταφέρονται με αεροσκάφη

Αερομεταφερόμενο ρελέ επικοινωνίας

Αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-8

Αεροσκάφος αναγνώρισης RC-135

MQ-9 Reaper

Συστήματα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας M142

Αεροπλανοφόρα με πυρηνοκίνητα οχήματα

Αντιτορπιλικά με καθοδηγούμενους πυραύλους

Συστήματα καταπολέμησης drones

Ανεφοδιασμός αεροσκαφών δεξαμενόπλοιων

Ανεφοδιασμός πλοίων

Αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων C-17 Globemaster

C-130 αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο δηλώνει ότι κατέστρεψε το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Το γενικό επιτελείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν καταστράφηκε σε αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr

“Το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σκότωσε περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων 47 ετών. Χθες, μια ευρείας κλίμακας αμερικανική επίθεση αποκεφάλισε το φίδι. Η Αμερική έχει τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στη Γη και το IRGC δεν έχει πλέον αρχηγείο”, αναφέρει η ανάρτηση του Centcom στην πλατφόρμα X, και συνοδεύεται με ένα βίντεο που δείχνει πυραύλους που εκτοξεύονται από αντιτορπιλικά.