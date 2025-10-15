ΗΠΑ: 22χρονος απήγαγε την 35χρονη σύντροφό του – Ανατριχιάζουν τα ουρλιαχτά της (βίντεο)

Την 35χρονη σύντροφό του απήγαγε ένας 22χρονος άνδρας στο Κάνσας των ΗΠΑ, με το σκηνικό να καταγράφεται από κάμερα σε κουδούνι σπιτιού.

Στο βίντεο ακούγεται τα ουρλιαχτά της γυναίκας ενώ ο άνδρας την αρπάζει από πίσω και την απομακρύνει ενώ εκείνη καλεί σε βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨BREAKING: Horrifying video released by the Wichita Police Dept. of a kidnapping yesterday morning and they’re asking for the public’s help in identifying the woman and her assailant.



This is every woman’s worst nightmare.



If you recognize her, immediately call 911. pic.twitter.com/QqC7I5UPQb— Dapper Detective (@Dapper_Det) October 13, 2025

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία που ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού έξω από το οποίο καταγράφηκε το περιστατικό, το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα της πόλης Γουιτσίτα και είπε ότι είναι το άτομο που απεικονίζεται στα πλάνα.

***UPDATE***



Female from doorbell video located safely.



This afternoon around 3 p.m. Wichita Police Investigators received a phone call, from a female claiming to be the individual investigators were attempting to identify. Investigators immediately responded to her location,… pic.twitter.com/fvBjjmjxrp October 14, 2025

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σε αυτή τη φάση της έρευνας εκτιμούμε ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα δεν έχει σημαντικά τραύματα».

This evening around 7 p.m. officers with the Domestic Intervention and Violence Reduction team (DIVRT) located and arrested a 22-year-old male in relation to the doorbell surveillance case.

The male has been booked into Sedgwick County Jail for charges of Aggravated Battery… pic.twitter.com/lsZEsqFLyG— Wichita Police (@WichitaPolice) October 15, 2025

Λίγες ώρες αργότερα, μάλιστα, η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι «εντοπίσαμε και συλλάβαμε έναν 22χρονο που σχετίζεται με το βίντεο. Ο νεαρός προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό, απλή σωματική βλάβη εντός οικογένειας και παράνομό περιορισμό της ελευθερίας».