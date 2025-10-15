Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: 22χρονος απήγαγε την 35χρονη σύντροφό του – Ανατριχιάζουν τα ουρλιαχτά της (βίντεο)

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα που κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη

ΗΠΑ: 22χρονος απήγαγε την 35χρονη σύντροφό του – Ανατριχιάζουν τα ουρλιαχτά της (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Την 35χρονη σύντροφό του απήγαγε ένας 22χρονος άνδρας στο Κάνσας των ΗΠΑ, με το σκηνικό να καταγράφεται από κάμερα σε κουδούνι σπιτιού.

Στο βίντεο ακούγεται τα ουρλιαχτά της γυναίκας ενώ ο άνδρας την αρπάζει από πίσω και την απομακρύνει ενώ εκείνη καλεί σε βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία που ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού έξω από το οποίο καταγράφηκε το περιστατικό, το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) η γυναίκα που εμφανίζεται στο βίντεο επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα της πόλης Γουιτσίτα και είπε ότι είναι το άτομο που απεικονίζεται στα πλάνα.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «σε αυτή τη φάση της έρευνας εκτιμούμε ότι πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα δεν έχει σημαντικά τραύματα».

Λίγες ώρες αργότερα, μάλιστα, η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι «εντοπίσαμε και συλλάβαμε έναν 22χρονο που σχετίζεται με το βίντεο. Ο νεαρός προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη με στραγγαλισμό, απλή σωματική βλάβη εντός οικογένειας και παράνομό περιορισμό της ελευθερίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ