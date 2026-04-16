ΗΠΑ: 14 πλοία ανατράπηκαν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι εμποδίζουν μόνο τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ανέτρεψαν 14 πλοία στις 72 ώρες από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ από την Ουάσινγκτον.
U.S. forces are focused, vigilant, and highly motivated as they execute a blockade on vessels attempting to enter or exit Iranian ports. After 72 hours of enforcement, 14 vessels have turned around to comply with the blockade at the direction of American forces. pic.twitter.com/0n4dOXCx2e— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 16, 2026
