Σοκαρισμένη είναι η Ινδία μετά την ένοπλη επίθεση κατά τουριστών στο Ινδικό Κασμίρ με τουλάχιστον 24 νεκρούς.

Μάλιστα, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από το μακελειό και τους πυροβολισμούς, ενώ ξεχωρίζει η ανείπωτη τραγωδία μιας γυναίκας, η οποία είδε τον άνδρα της να δολοφονείται ενώ βρισκόντουσαν στο σημείο για το ταξίδι του μέλιτος. Όπως ανέφεραν οι δράστες τον σκότωσαν επειδή δεν ήταν μουσουλμάνος.

«Καταδικάζω έντονα αυτή την άνανδρη επίθεση σε τουρίστες στο Παχαλγκάμ, η οποία άφησε πέντε νεκρούς και πολλούς άλλους τραυματίες», δήλωσε ο Μεχμπούμπα Μούφτι, πρώην τοπικός σύμβουλος και αρχηγός ενός κόμματος της αντιπολίτευσης.

A newlywed’s honeymoon turned into horror in #Pahalgam as terrorists shot her husband for not being Muslim. They asked his name, caste then killed him point-blank in kashmir. Her life shattered forever. This must be AVENGED! https://t.co/ydjwYGjnEz