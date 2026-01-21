Ιαπωνία: Ισόβια για τον δολοφόνο του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε

Ιαπωνικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα έναν 45χρονο σε ισόβια κάθειρξη επειδή πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, ένα έγκλημα που προκάλεσε πριν από τριάμισι χρόνια σοκ στη χώρα.

Ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι συνελήφθη επιτόπου τον Ιούλιο του 2022 αφού τραυμάτισε θανάσιμα τον Άμπε με ένα αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο ενώ ο πρώην πρωθυπουργός εκφωνούσε προεκλογική ομιλία στην πόλη Νάρα της δυτικής Ιαπωνίας. Ο Άμπε ήταν 67 ετών.

Footage shows the moments before Japan's former Prime Minister Shinzo Abe was shot at a political campaign event

Η καταδίκη ήταν σίγουρη αφού ο Γιαμαγκάμι είχε ομολογήσει κατά την πρώτη ακροαματική συνεδρίαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νάρα τον Οκτώβριο πως σκότωσε τον Άμπε και αναμενόταν να διαπιστωθεί η αυστηρότητα της ποινής.

Ανακοινώνοντας την ποινή, ο δικαστής Σινίτσι Τανάκα έκανε λόγο για ένα «ποταπό» έγκλημα και δήλωσε πως «είναι σαφές ότι το να χρησιμοποιηθεί ένα πυροβόλο όπλο μέσα σ’ ένα μεγάλο πλήθος είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο και δόλιο έγκλημα», σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν την ποινή των ισοβίων, χαρακτηρίζοντας το φόνο «εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο που δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας». Η υπεράσπιση ζήτησε μικρότερη ποινή, όχι μεγαλύτερη των 20 ετών, επικαλούμενη οικογενειακά ζητήματα που συνδέονται με την Εκκλησία της Ενοποίησης και ήταν το κίνητρο του φόνου.

Μολονότι, όταν δολοφονήθηκε, δεν ήταν πλέον ηγέτης της Ιαπωνίας, ο Άμπε παράμενε ισχυρή και ενοποιητική δύναμη στους κόλπους του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP). Η απουσία του άφησε ένα κενό μέσα στο κόμμα, στο οποίο έγιναν έκτοτε δύο κούρσες για την ηγεσία και, κατ’ επέκταση, υπήρξε εναλλαγή πρωθυπουργών.

Ο ίδιος ο Άμπε διετέλεσε πρωθυπουργός για μεγαλύτερο διάστημα από κάθε άλλον στην Ιαπωνία, παραμένοντας στο αξίωμα αυτό συνολικά για 3.188 ημέρες σε δύο χωριστές θητείες, ενώ παραιτήθηκε το Σεπτέμβριο 2020 επικαλούμενος λόγους υγείας.

Η προστατευόμενή του Σαναέ Τακαΐτσι ηγείται τώρα της Ιαπωνίας και του LDP.

Ο φόνος του Σίνζο Άμπε έφερε επίσης στο φως μια βαθιά σχέση ανάμεσα στο κόμμα του και την Εκκλησία της Ενοποίησης, μια οργάνωση που θεωρείται από πολλούς αίρεση. Έρευνα, που διεξήχθη στο εσωτερικό του κόμματος, έδειξε ότι περισσότεροι από από εκατό βουλευτές είχαν συναλλαγές με την οργάνωση, με αποτέλεσμα πολλοί ψηφοφόροι να απομακρυνθούν από το LDP, το οποίο έχει κυβερνήσει την Ιαπωνία στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής περιόδου.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, ο Γιαμαγκάμι είπε στο δικαστήριο ότι είχε εναντιωθεί στην Εκκλησία της Ενοποίησης αφού η μητέρα του έκανε μεγάλες δωρεές στην οργάνωση αυτή προκαλώντας οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένειά τους και ότι έβγαλε το θυμό του στον Άμπε επειδή ο πρώην πρωθυπουργός είχε κάποτε στείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σε εκδήλωση οργάνωσης που συνδέεται με την εν λόγω εκκλησία.

Η Εκκλησία της Ενοποίησης ιδρύθηκε το 1954 στη Νότια Κορέα, είναι γνωστή για τους ομαδικούς γάμους που τελεί και οι Ιάπωνες ακόλουθοί της αποτελούν γι’ αυτή σημαντική πηγή εισοδήματος.