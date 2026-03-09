ΗΑΕ: Δύο νεκροί στρατιώτες μετά από πτώση ελικοπτέρου – Συνετρίβη λόγω “βλάβης”
Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
Οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΑΕ ενημέρωσαν ότι ένα ελικόπτερο συνετρίβη λόγω “τεχνικής βλάβης” με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο στρατιώτες.
«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει τον θάνατο δύο μελών των ενόπλων δυνάμεων μετά τη συντριβή ενός ελικοπτέρου λόγω τεχνικής βλάβης, ενώ εκτελούσαν το εθνικό τους καθήκον στη χώρα σήμερα» ανέφερε σε δήλωση το υπουργείο Άμυνας κατά την δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
