ΗΑΕ: Δύο νεκροί στρατιώτες μετά από πτώση ελικοπτέρου – Συνετρίβη λόγω “βλάβης”

Οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΑΕ ενημέρωσαν ότι ένα ελικόπτερο συνετρίβη λόγω “τεχνικής βλάβης” με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο στρατιώτες. تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهم الوطني بالدولة اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026.



وتتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهيدين سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما… pic.twitter.com/j7ZbzjqNaz ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 9, 2026

«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει τον θάνατο δύο μελών των ενόπλων δυνάμεων μετά τη συντριβή ενός ελικοπτέρου λόγω τεχνικής βλάβης, ενώ εκτελούσαν το εθνικό τους καθήκον στη χώρα σήμερα» ανέφερε σε δήλωση το υπουργείο Άμυνας κατά την δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.