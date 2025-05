Μια συγκλονιστική τραγωδία έχει συγκλονίσει τη Βρετανία, με επίκεντρο την 32χρονη Jade Damarell, μια έμπειρη αλεξιπτωτίστρια, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της πέφτοντας στο κενό από τα 3.000 μέτρα. Το μοιραίο άλμα, που αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα, αποδείχθηκε μια σκόπιμη πράξη αυτοκτονίας, μια ημέρα μετά τον χωρισμό της από τον σύντροφό της.

Η Jade Damarell, με καταγωγή από την Ουαλία, ήταν μια εξαιρετικά έμπειρη αλεξιπτωτίστρια, έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 400 άλματα. Εργαζόταν ως διευθύντρια μάρκετινγκ στη Silver Spoon και μόνο μέσα στο 2025 είχε πραγματοποιήσει περισσότερα από 80 άλματα, δείχνοντας την αφοσίωσή της στο άθλημα.

Τους τελευταίους μήνες, η Damarell ζούσε μαζί με τον 26χρονο σύντροφό της, Ben Goodfellow, επίσης αλεξιπτωτιστή, σε ένα κατάλυμα κοντά στο αεροδρόμιο του Shotton, στην Κομητεία Durham, που φιλοξενούσε μέλη της κοινότητας του skydiving. Η σχέση τους φαινόταν δυνατή, με κοινούς γνωστούς να αναφέρουν ότι «ήταν αχώριστοι. Περνούσαν κάθε στιγμή μαζί και έκαναν συνεχώς άλματα».

Ωστόσο, το βράδυ πριν από το μοιραίο άλμα, ο Goodfellow ζήτησε να χωρίσουν.

«Πήγε κανονικά στη δουλειά την επόμενη μέρα και τότε συνέβη το τραγικό περιστατικό», ανέφερε κοινός γνωστός τους. Στις 27 Απριλίου, η Jade Damarell πραγματοποίησε το τελευταίο της άλμα. Κατά τη μοιραία πτώση, το αλεξίπτωτό της δεν άνοιξε, ενώ έπεφτε με ταχύτητα άνω των 190 χλμ/ώρα. «Επέλεξε να μην το ανοίξει», είπε ένας φίλος της. «Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν βαθιά πληγωμένη. Όλοι είμαστε συντετριμμένοι».

Αρχικά, ο θάνατος της 32χρονης θεωρήθηκε ατύχημα. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η εταιρεία SkyHigh Skydiving εξέδωσε ανακοίνωση μιλώντας για «σκόπιμη πράξη». Η σχετική έρευνα επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε κανένα τεχνικό πρόβλημα στον εξοπλισμό.

Η αστυνομία, που αποκλείει την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, φέρεται να εντόπισε σημειώματα που αποκαλύπτουν τις προθέσεις της Jade Damarell, στα οποία γινόταν αναφορά στον χωρισμό της. Ο Ben Goodfellow, τεχνικός στην αυτοκινητοβιομηχανία Nissan και τραγουδιστής του indie συγκροτήματος Post Rome, δεν σχολίασε δημόσια την τραγωδία. Το συγκρότημα ακύρωσε συναυλία που είχε προγραμματιστεί, επικαλούμενο «απρόβλεπτες συνθήκες».

