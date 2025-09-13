Η Πολωνία σε συναγερμό λόγω drone – Έκλεισε αεροδρόμιο και απογειώθηκαν μαχητικά

Η ανατολική Πολωνία τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/09) σε κατάσταση συναγερμού, έπειτα από απειλή drone, τα οποία φέρεται να είναι ρωσικά.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες τα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν ώστε να αντιμετωπίσουν την απειλή.

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025

BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH— BNO News (@BNONews) September 13, 2025

⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT



Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ September 13, 2025

Επίσης έκλεισε και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, ενώ σε κάποιες περιοχές ακούστηκαν σειρήνες συναγερμού.