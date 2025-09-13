Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Πολωνία σε συναγερμό λόγω drone – Έκλεισε αεροδρόμιο και απογειώθηκαν μαχητικά

Σε κάποιες περιοχές ακούστηκαν σειρήνες συναγερμού

Η Πολωνία σε συναγερμό λόγω drone – Έκλεισε αεροδρόμιο και απογειώθηκαν μαχητικά
DEBATER NEWSROOM

Η ανατολική Πολωνία τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/09) σε κατάσταση συναγερμού, έπειτα από απειλή drone, τα οποία φέρεται να είναι ρωσικά.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες τα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν ώστε να αντιμετωπίσουν την απειλή.

Επίσης έκλεισε και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, ενώ σε κάποιες περιοχές ακούστηκαν σειρήνες συναγερμού.

