Η Πολωνία σε συναγερμό λόγω drone – Έκλεισε αεροδρόμιο και απογειώθηκαν μαχητικά
Σε κάποιες περιοχές ακούστηκαν σειρήνες συναγερμού
Η ανατολική Πολωνία τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/09) σε κατάσταση συναγερμού, έπειτα από απειλή drone, τα οποία φέρεται να είναι ρωσικά.
Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες τα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν ώστε να αντιμετωπίσουν την απειλή.
WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025
BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH— BNO News (@BNONews) September 13, 2025
⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT
Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025
Επίσης έκλεισε και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, ενώ σε κάποιες περιοχές ακούστηκαν σειρήνες συναγερμού.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις