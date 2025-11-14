Η Ουκρανία πλήττει το Νοβοροσίσκ: Διακοπή εξαγωγών πετρελαίου μετά από επίθεση με πυραύλους και drones

Το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως — περίπου το 2% της παγκόσμιας προσφοράς — έπειτα από συντονισμένη ουκρανική επίθεση με πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με πηγές της ενεργειακής αγοράς. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές τους τελευταίους μήνες.

Η επίθεση εντάσσεται στο κύμα αυξημένων ουκρανικών επιχειρήσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων και κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων από τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κιέβου να περιορίσει την οικονομική και στρατιωτική ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τα πλήγματα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν πάνω από 2%, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τη διατάραξη της προσφοράς.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι κρουζ Neptune και διάφοροι τύποι επιθετικών drones για το χτύπημα στο Νοβοροσίσκ, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση στοχεύει στη μείωση του «στρατιωτικού και οικονομικού δυναμικού του Ρώσου εισβολέα».

Παράλληλα, η Ουκρανία ανακοίνωσε πλήγματα σε διυλιστήριο της περιοχής Σαράτοφ και σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων κοντά στο Ένγκελς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η ρωσική εταιρεία πετρελαϊκών αγωγών Transneft ανέστειλε τις προμήθειες προς το Νοβοροσίσκ, χωρίς όμως να σχολιάζει επισήμως το περιστατικό. Η Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας (CPC) σταμάτησε για λίγες ώρες τις φορτώσεις πετρελαίου από τον τερματικό της Γιούζναγια Οζερέεβκα — περίπου 15 χλμ. νοτιοδυτικά του Νοβοροσίσκ — μέχρι την άρση του αεροπορικού συναγερμού, οπότε και επανήλθε στη λειτουργία της. Για τον Νοέμβριο, η CPC σχεδιάζει εξαγωγές 1,45 εκατ. βαρελιών ημερησίως από το συγκεκριμένο τερματικό. Acc to Zelenskyy last night Ukrainian "Long Neptune" missiles attacked several targets in Russia. One of the targets that may have been hit was the Transneft "Sheskharis" oil terminal in the port of Novorossiysk. Flames from a rocket motor can clearly be seen in the video. pic.twitter.com/MDFCCaZpP9— raging545 (@raging545) November 14, 2025

Συντρίμμια drones κατέπεσαν στον ρωσικό σταθμό σιτηρών NKHP, ο οποίος όμως συνέχισε τη δραστηριότητά του κανονικά, σύμφωνα με δήλωση του διευθυντή του, Γιούρι Μεντβέντεφ, στο Interfax.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρώσοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ελλιμενισμένο πλοίο, σε κατοικίες και σε αποθήκη πετρελαίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία μέλη πληρώματος. Ukraine unleashed a wave of drone strikes overnight, targeting key Russian infrastructure. In Novorossiysk, multiple explosions hit the Sheskharis oil terminal and nearby coastal facilities, sparking major fires. S-300/400 air defense positions were also struck.



In Saratov, a… pic.twitter.com/VXYy78YJ5s ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 14, 2025

Η εταιρεία μεταφορών Delo ανέφερε ότι θραύσματα από τα drones έπεσαν σε τερματικό εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς όμως να διακοπεί η λειτουργία του. Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey σημείωσε ότι ζημιές υπέστησαν ένας γερανός και πολλά κοντέινερ, ενώ ένα παρακείμενο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη παράπλευρες ζημιές. Κανείς από το πλήρωμά του δεν τραυματίστηκε, καθώς είχαν καταφύγει σε ειδικό ασφαλές σημείο εντός του πλοίου.

Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ δέχθηκε το κύριο πλήγμα

Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ υπέστη σοβαρό πλήγμα κατά την ουκρανική επίθεση, επηρεάζοντας τις εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. Τον Οκτώβριο, τα φορτία πετρελαίου μέσω του τερματικού Τσεσκάρις στο Νοβοροσίσκ ανήλθαν συνολικά σε 3,22 εκατομμύρια τόνους ή περίπου 761.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Για τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, η συνολική ποσότητα ξεπέρασε τους 24,7 εκατομμύρια τόνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Russian Oil Terminal Port Novorossiysk just got annihilated by Ukraine!!! pic.twitter.com/3VOxyjJxOr— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) November 13, 2025

Οι πηγές ανέφεραν ότι συνολικά 1,794 εκατομμύρια τόνοι προϊόντων πετρελαίου εξήχθησαν μέσω του Νοβοροσίσκ τον Οκτώβριο, ενώ οι εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ανήλθαν σε 16.783 τόνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τρεις διαφορετικές πηγές του κλάδου, η ουκρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε δύο προβλήτες πετρελαίου στον τερματικό Τσεσκάρις — τον προβλήτα 1 και τον προβλήτα 1Α — που εξυπηρετούν δεξαμενόπλοια χωρητικότητας 40.000 και 140.000 τόνων αντίστοιχα. Επιπλέον, δύο πηγές ανέφεραν ότι το πετρελαιοφόρο Arlan, με σημαία Σιέρα Λεόνε, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Το Νοβοροσίσκ υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα», δήλωσε ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το λιμάνι. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περισσότεροι από 170 άνθρωποι και 50 μονάδες εξοπλισμού κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επίθεσης, σβήνοντας γρήγορα τις πυρκαγιές και παρέχοντας βοήθεια στους κατοίκους», πρόσθεσε. 🔚 Ukraine's strike stopped oil exports from Novorossiysk, which accounts for about 2% of global supplies, – Reuters



📈 After a massive attack by UAVs and Neptune missiles, the Russian port of Novorossiysk temporarily halted oil shipments – about 2.2 million barrels/day. This is… pic.twitter.com/GoY4d3KioT— Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 14, 2025

Τρία μέλη του πληρώματος του πληγέντος σκάφους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Κοντράτιεφ. Τοπικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν ότι η πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στον τερματικό σταθμό Τσεσκάρι, που διαχειρίζεται εξαγωγές αργού και προϊόντων πετρελαίου, έχει πλέον κατασβεστεί.

Οι παράκτιες εγκαταστάσεις υπέστησαν επίσης ζημιές, σύμφωνα με τις αναφορές, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι επλήγησαν επίσης ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 και μια αποθήκη πυραύλων, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά, ωστόσο το Reuters δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες.

