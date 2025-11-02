Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπορ για εκφοβισμό στα γυρίσματα του Stranger Things

Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Ντέιβιντ Χάρμπορ από τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά Stranger Things, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία φέρεται να τον κατηγορεί για «εκφοβισμό και παρενόχληση» στα γυρίσματα.

Ο 50χρονος Χάρμπορ, γνωστός για τον ρόλο του ως Τζιμ Χόπερ, πρώην αρχηγού της αστυνομίας και θετού πατέρα της Έλεβεν (που υποδύεται η Μπράουν) στη δημοφιλή σειρά Stranger Things, φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο εσωτερικής έρευνας μετά από επίσημη καταγγελία της Βρετανίδας ηθοποιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έχει γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της έρευνας, όμως οι καταγγελίες δεν σχετίζονται για σεξουαλική παρενόχληση.

David Harbour accused of bullying Millie Bobby Brown on 'Stranger Things' set ahead of final season https://t.co/Rdc5iCNz7r pic.twitter.com/LRviNLrU32— Decider (@decider) November 2, 2025

Μία πηγή αποκάλυψε πως «Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Υπήρχαν σελίδες επί σελίδων με κατηγορίες. Η έρευνα κράτησε μήνες».

Η Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει οποιαδήποτε έρευνα, ωστόσο άνθρωποι με γνώση της κατάστασης ανέφεραν ότι η πλατφόρμα είναι αποφασισμένη να κρατήσει το ενδιαφέρον στραμμένο στο φινάλε της σειράς και όχι στις εξωσκηνικές αντιπαραθέσεις.

«Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», είπε πηγή από το Netflix. «Τίποτα δεν πρόκειται να επισκιάσει αυτό – ούτε καν η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή».