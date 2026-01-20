Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας κάλεσε τους πολίτες και τις τοπικές αρχές να αρχίσουν να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ένα τέτοιο σενάριο παραμένει απίθανο.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, μετά τις επανειλημμένες τοποθετήσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί ανάληψης ελέγχου του νησιού.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη στην πρωτεύουσα Νουούκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας προχωρά στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των αρμόδιων τοπικών αρχών, με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για ενδεχόμενες διαταραχές στην καθημερινή ζωή.

Παράλληλα, εξετάζεται η έκδοση νέων οδηγιών προς τον πληθυσμό, που θα περιλαμβάνουν και σύσταση για αποθήκευση επαρκών τροφίμων για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «χρειάζεται να αποκτήσουν» τη Γροιλανδία για λόγους ασφάλειας, ενώ νωρίτερα την Τρίτη ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να τοποθετεί αμερικανική σημαία στο νησί.

Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας, διαθέτει ωστόσο ευρεία αυτονομία, διαχειριζόμενη σχεδόν το σύνολο των εσωτερικών υποθέσεων, με εξαίρεση την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Τις τελευταίες ημέρες, η Δανία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στο νησί, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της άμυνας στην Αρκτική.

«Η Γροιλανδία βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών του νησιού και πρώην πρωθυπουργός, Μούτε Μπ. Έγκεντε.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή, η Δανία και ακόμη επτά χώρες του ΝΑΤΟ ανέπτυξαν την περασμένη εβδομάδα περιορισμένο αριθμό αξιωματικών στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Arctic Endurance».

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, η Μικτή Διοίκηση Αρκτικής της Δανίας σχεδιάζει την επέκταση των στρατιωτικών ασκήσεων, με το ενδεχόμενο να διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σάββατο με την επιβολή νέων δασμών από την 1η Φεβρουαρίου σε οκτώ συμμάχους του ΝΑΤΟ που αποστέλλουν στρατιωτικό προσωπικό, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρώπης.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, προειδοποίησε την Τρίτη ότι η Ευρώπη θα αναγκαστεί να απαντήσει εάν οι δασμοί εφαρμοστούν, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Αν ξεκινήσει ένας εμπορικός πόλεμος εναντίον μας, τότε προφανώς θα πρέπει να απαντήσουμε. Θα εξαναγκαστούμε να το κάνουμε», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων στο Δανικό Κοινοβούλιο.

«Ελπίζω να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ελπίζω να καταφέρουμε να πείσουμε τους Αμερικανούς ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».

