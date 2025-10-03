Global Sumud Flotilla: Κομάντος του Ισραήλ ανέβηκαν στο τελευταίο σκάφος του στολίσκου (βίντεο)

Το τελευταίο πλοίο του Global Sumud Flotilla που μετέφερε βοήθεια για την Γάζα καταλήφθηκε από κομάντος του ισραηλινού ναυτικού στα ανοικτά των ακτών του παλαιστινιακού θύλακα.

Το βίντεο ζωντανής μετάδοσης έδειξε ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν στο πλοίο το πρωί της Παρασκευής κάτι που επιβεβαίωσε και το Al Jazeera.

The last ship from the flotilla attempting to breach Israel’s maritime blockade of Gaza has been intercepted by the Israeli Navy, according to a live stream.



Πρόκειται για το πλοιάριο Marinette με πολωνική σημαία, το οποίο φέρεται να έχει πλήρωμα έξι ατόμων. Το συγκεκριμένο ήταν το τελευταίο εναπομείναν επιχειρησιακό πλοίο του Global Sumud Flotilla, που αρχικά αποτελούνται από 44 σκάφη.

Στο βίντεο φαίνονται αρχικά σκάφη με ενόπλους να πλησιάζουν το ιστιοπλοϊκό ενώ οι επιβαίνοντες έχουν φύγει από το πηδάλιο και έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό του σκάφους.

Λίγο αργότερα τα σκάφη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ πλαγιοδετούν στο σκάφος της αποστολής και οι στρατιώτες επιβιβάζονται στο Marinette και τότε κλείνει η ζωντανή μετάδοση.

«Αν πλησιάσει, η απόπειρά του να εισέλθει σε περιοχή ενεργών μαχών και να σπάσει τον αποκλεισμό θα εμποδιστεί» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ νωρίτερα.

Ξεκινούν απεργία πείνας τα μέλη του March to Gaza Greece

Απεργία πείνας ξεκινούν τα μέλη του March to Gaza Greece όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους.

Ο λόγος όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση είναι η «παράνομη κράτηση» των μελών του από τις ισραηλινές Αρχές μετά το ρεσάλτο του στρατού στα δύο ελληνικά πλοία.

Αναλυτικά:

«Μετά την παράνομη κράτησή μας από τις ισραηλινές αρχές, ξεκινάμε απεργία πείνας. Η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική επιλογή, αλλά συλλογική στάση απέναντι στο έγκλημα που διαπράττεται ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στη συνεχιζόμενη παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το «δικαίωμα» του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα. Η παρουσία μας εδώ, η σύλληψη και τώρα η απεργία πείνας μας είναι συνέχεια της ίδιας στάσης: ότι η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη, και ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να φυλακιστεί.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των μελών της αποστολής μας και του Global Sumud Flotilla συνολικά. Οποιαδήποτε κατηγορία — όπως αυτές του «αντιτρομοκρατικού νόμου» του Ισραήλ — είναι ψευδής, κατασκευασμένη και μέρος της προσπάθειας ποινικοποίησης της διεθνούς αλληλεγγύης. Δηλώνουμε επίσης ότι αν υπάρξει χτύπημα, εξαφάνιση ή απώλεια επικοινωνίας με οποιονδήποτε από εμάς, η ευθύνη βαραίνει κυρίαρχα το ισραηλινό κράτος.

Ξέρουμε όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Η συνενοχή των διεθνών και των ελληνικών αρχών είναι ξεκάθαρη: με όπλα, με οικονομικές συμφωνίες, με πολιτικές και νομικές καλύψεις διευκολύνουν την κατοχή, τον αποκλεισμό και τη γενοκτονία. Αυτή η συνενοχή πρέπει να λογοδοτήσει: Να ξεσηκωθούμε στην Ελλάδα και διεθνώς, να απαιτήσουμε να απομονωθεί πλήρως το Ισραήλ και να αγωνιστούμε, ώστε να ζήσει ελεύθερη η Παλαιστίνη και ο λαός της.

Απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν τη πείνα και επιβάλλουν την στέρηση τροφής σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους ως όπλο πολέμου και ως χαρτί διαπραγμάτευσης, η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα.

Αυτή είναι για εμάς μία αυτονόητη στάση αλληλεγγύης. Αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και σε κάθε μελλοντική αποστολή που θα συνεχίσει τον δρόμο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

Άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων

Υπογράφουν (στα σχολια) :

Πλούταρχος Βεργής, μέλος πληρώματος “Οξυγόνου”

Κυριάκος Βλαχόπουλος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Ιωάννα Βρεττού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Ευγενία Καββαδία, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”

Άννα Λαγωνικού, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Κώστας Λαμπρίδης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Πάρις Λαυτσής, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Νίκος Λιαπούρης, μέλος πληρώματος “Ahed Tamimi”

Τάκης Πολίτης, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Αγγελική Σαβαντόγλου, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”

Κώστας Φουρίκος, μέλος πληρώματος “Παύλου Φύσσα”»

ΥΠΕΞ: “Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες”

Οι δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν χθες ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα. Το σκάφος, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με επτά ακτιβιστές, αναχαιτίστηκε ενώ έπλεε ανοιχτά προς την ακτογραμμή του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών «οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους», ενώ όπως αναφέρεται επίσης «Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»:

Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή.

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές έχουν συλληφθεί

Περισσότεροι από 400 φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε απόψε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που κράτησε περίπου 12 ώρες, το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού απέτρεψε μια απόπειρα εισβολής μεγάλης κλίμακας από εκατοντάδες πρόσωπα που επέβαιναν σε 41 σκάφη και είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραβιάσουν τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

«Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ όπου τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε.