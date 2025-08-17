Γερμανία: Ο καγκελάριος Μερτς θα λάβει μέρος στην συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συμμετάσχει στην συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πριν από λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι στην συνάντηση θα λάβει μέρος και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί αύριο στην Ουάσιγκτον «για πολιτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων», ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους και διευκρίνισε ότι «το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα».

Ο καγκελάριος Μερτς «θα συζητήσει την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τα εδαφικά ζητήματα και την συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης των κυρώσεων», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.