Μερτς: Κίνδυνος κατάρρευσης της ειρηνευτικής διαδικασίας ΗΠΑ–Ιράν λόγω της ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι η «ειρηνευτική διαδικασία» ΗΠΑ-Ιράν που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να καταρρεύσει λόγω της ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο.

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο. Η σκληρότητα με την οποία διεξάγει πόλεμο το Ισραήλ εκεί θα μπορούσε να εκτροχιάσει ολόκληρη την ειρηνευτική διαδικασία και αυτό δεν πρέπει να συμβεί», τόνισε ο Μερτς σε δημοσιογράφους.

Οι δηλώσεις του καγκελάριου της Γερμανίας, χώρας που συγκαταλέγεται στους ένθερμους Ευρωπαίους συμμάχους του Ισραήλ λόγω του ναζιστικού παρελθόντος της Γερμανίας, έρχονται εν μέσω κλιμάκωσης των βομβαρδισμών στον Λίβανο οι οποίοι, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, σκότωσαν περισσότερους από 200 ανθρώπους χθες.

Ο Μερτς τόνισε ότι ο ίδιος, όπως και άλλοι ηγέτες, κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση χθες να «σταματήσει την κλιμάκωση των επιθέσεών της».

Μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν το βράδυ της Τρίτης, το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος δεν καλυπτόταν από τη συμφωνία και έκτοτε έχει εντείνει τις επιθέσεις του κατά της Χεζμπολάχ.

Ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε επίσης σήμερα την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Γερμανίας και Ιράν, μετά την εκεχειρία.

«Μετά μια μακρά σιωπή, υποκινούμενη από σοβαρούς λόγους εκ μέρους μας, η γερμανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει τώρα τις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το κάνουμε αυτό σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε.

«Θέλουμε να θέσουμε γρήγορα τέλος σε μια στρατιωτική κλιμάκωση που αποσταθεροποιεί ολοένα και περισσότερο τη Μέση Ανατολή, λειτουργεί όλο και περισσότερο προς όφελος της Ρωσίας και τώρα δημιουργεί αβεβαιότητα σε παγκόσμια κλίμακα», πρόσθεσε.

Ο Μερτς υπογράμμισε ότι δεν θέλει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων εταίρων τους στο ΝΑΤΟ.

«Δεν θέλω διχασμό εντός του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι εγγυητής της ασφάλειάς μας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας», είπε, την επόμενη μέρα της συνάντησης στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μαρκ Ρούτε, του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τους εταίρους του στη διατλαντική συμμαχία λέγοντας ότι «γύρισαν την πλάτη» στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν.