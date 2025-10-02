Γερμανία: Μαζική παραίτηση στο προξενείο του Αφγανιστάν στη Βόννη λόγω Ταλιμπάν

Το προσωπικό του προξενείου του Αφγανιστάν στη Βόννη παραιτήθηκε αυτήν την εβδομάδα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Γερμανίας να δεχτεί τα διαπιστευτήρια δύο διπλωματών, διορισμένων από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Μόνο η Ρωσία έχει αναγνωρίσει μέχρι στιγμής την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία κατέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, κατά τη χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, έπειτα από 20 χρόνια πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν το Βερολίνο αποφάσισε να δεχτεί τους δύο διπλωμάτες, τον Ιούλιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους δήλωσε ότι αυτό έγινε μετά τις επαφές με τις αρχές του Αφγανιστάν με αντικείμενο την απέλαση καταδικασμένων εγκληματιών αφγανικής υπηκοότητας, πίσω στη χώρα τους. Οι απελάσεις ξανάρχισαν τον Αύγουστο του 2024.

Οι δύο νέοι διπλωμάτες θα βοηθήσουν στον συντονισμό των πτήσεων απελάσεων, είπε ο εκπρόσωπος, καθώς η Γερμανία προσπαθεί να καταστείλει τη μετανάστευση, ένα θέμα που ώθησε πολλούς ψηφοφόρους να στραφούν στην ακροδεξιά.

Ο Προσωρινός Πρόξενος του Αφγανιστάν στη Βόννη, Χαμίντ Ναγκιαλάι Καμπίρι, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στον ιστότοπό του, ανακοίνωσε τη μαζική παραίτηση των υπαλλήλων. «Δεδομένου ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν είναι νόμιμη και επειδή παραβιάζουν εκτεταμένα τα δικαιώματα του αφγανικού λαού, η απόφαση αυτή είναι απαράδεκτη και συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των ευαίσθητων εγγράφων και πληροφοριών των (Αφγανών) πολιτών» ανέφερε.

Ο Καμπίρι εξήγησε ότι όλα τα έγγραφα, ο εξοπλισμός και άλλα περιουσιακά στοιχεία του προξενείου θα παραδοθούν στο υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.

«Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι σύντομα θα δούμε ένα ελεύθερο Αφγανιστάν που θα προκύψει από τη βούληση του λαού τους», πρόσθεσε.

Περίπου 442.000 Αφγανοί ζουν στη Γερμανία. Η Ρωσία αναγνώρισε την κυβέρνηση του Αφγανιστάν τον Ιούλιο ενώ η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ουζμπεκιστάν και το Πακιστάν έχουν διορίσει πρεσβευτές στην Καμπούλ, κάνοντας ένα βήμα προς την αναγνώριση των Ταλιμπάν.