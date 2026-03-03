Γερμανία: Ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού των ταξιδιωτών ετοιμάζει η κυβέρνηση

Περισσότεροι από 30.000 τουρίστες από τη Γερμανία βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού τους. Νωρίτερα σήμερα αναχώρησε η πρώτη έκτακτη πτήση της Emirates από το Ντουμπάι με προορισμό την Φρανκφούρτη.

«Το αεροσκάφος της Emirates βρίσκεται στον αέρα και αναμένεται εδώ το απόγευμα», δήλωσε εκπρόσωπος της Fraport στην Φρανκφούρτη. Μετά τις ακυρώσεις πτήσεων τις προηγούμενες ημέρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρουν τώρα ειδικές πτήσεις για τους εγκλωβισμένους ταξιδιώτες, με προτεραιότητα σε όσους είχαν ήδη κρατήσεις. Ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικοί πράκτορες στη Γερμανία συνεργάζονται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τον επαναπατρισμό σε πρώτη φάση ασθενών, παιδιών και εγκύων, κυρίως μέσω Ριάντ (Σαουδική Αραβία) και Μουσκάτ (Ομάν). Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, είναι κυρίως τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και οι αεροπορικές εταιρίες που έχουν την ευθύνη για την επιστροφή των πελατών τους. «Αν όμως όλα αποτύχουν, τότε θα μπορούσαμε ενδεχομένως να καλέσουμε τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις», σημείωσε.

Ο ταξιδιωτικός όμιλος TUI εκτιμά ότι θα μπορέσει να επαναπατρίσει τους εγκλωβισμένους πελάτες του εντός των προσεχών ημερών, κυρίως με τις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρίες, όπως η Emirates, η Etihad και η Qatar Airways. «Προς το παρόν αναμένουμε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις πρώτες πτήσεις με αυτές τις εταιρίες και τους πελάτες μας ήδη σήμερα», δήλωσε στο n-tv ο διευθύνων σύμβουλος της TUI Σεμπάστιαν Έμπελ και πρόσθεσε ότι είναι επιπλέον σε αναμονή αεροσκάφη της ίδιας της TUI fly, προκειμένου να μεταβούν στην περιοχή «αμέσως μόλις πάρουμε άδεια». Προειδοποίησε ωστόσο ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των ταξιδιωτών μπορεί να διαρκέσει «αρκετές ημέρες, καθώς οι χρόνοι εξαρτώνται από την κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή».

Ο Γερμανικός Ταξιδιωτικός Σύνδεσμος (DRV) καλεί τους εγκλωβισμένους ταξιδιώτες «να μην πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους», αλλά να εμπιστευθεί τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Η ασφάλεια των ταξιδιωτών και των συνεργατών μας στο έδαφος είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της DRV, Τόρστεν Σέφερ στη Γερμανική Ραδιοφωνία και διευκρίνισε ότι όσο ο εναέριος χώρος είναι κλειστός, «δεν υπάρχει δυνατότητα προσφοράς πτήσεων». Η DRV βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τους τοπικούς εταίρους, τις αρχές ασφαλείας και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών», ανέφερε και επανέλαβε τη σύσταση του υπουργείου Εξωτερικών, οι τουρίστες να παραμείνουν στα ξενοδοχεία τους και να μην μετακινούνται ανεξάρτητα προς άλλες χώρες ή προς τα αεροδρόμια. «Οι οργανωμένοι τουρίστες φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία τους – αυτό είναι το πλεονέκτημα ενός οργανωμένου ταξιδιού», δήλωσε ο κ. Σέφερ.