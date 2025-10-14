Γάζα: Ερυθρός Σταυρός προειδοποιεί για χρονοβόρα επιστροφή σορών Ισραηλινών ομήρων

Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος προκειμένου να παραδοθούν τα λείψανα ομήρων και κρατουμένων που πέθαναν στη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, μια «μαζική πρόκληση» δεδομένων των δυσκολιών για τον εντοπισμό πτωμάτων στα ερείπια της Γάζας, δήλωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς απελευθέρωσε χθες Δευτέρα τους τελευταίους ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους από τη Γάζα βάσει μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και το Ισραήλ έστειλε στα σπίτια τους με λεωφορεία πολλούς Παλαιστίνιους κρατουμένους καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος του διετούς πολέμου.

Όμως μόνο τα λείψανα τεσσάρων ομήρων έχουν επιστρέψει μέχρι τώρα στο Ισραήλ, με τα πτώματα τουλάχιστον άλλων 20 να μην έχουν εντοπιστεί ακόμη. Από την πλευρά του, το Ισραήλ υποτίθεται ότι θα παραδώσει απροσδιόριστο αριθμό σορών Παλαιστινίων.

«Η έρευνα για ανθρώπινα λείψανα συνιστά προφανώς μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση ζωντανών ανθρώπων. Πρόκειται για μια μαζική πρόκληση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ Κρίστιαν Κάρντον σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν ημέρες ή εβδομάδες.

«Νομίζω πως υπάρχει σαφώς κίνδυνος να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος. Αυτό που λέμε στις πλευρές είναι πως θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά τους», είπε σήμερα.

Η ΔΕΕΣ, που εδρεύει στη Γενεύη, δήλωσε ότι παρέχει άλλα 23 μέλη προσωπικού, σακούλες για πτώματα και οχήματα ψυγεία προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αποθανόντες θα τύχουν μεταχείρισης με σεβασμό και αξιοπρέπεια μέσα στη Γάζα, που έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων λόγω του πολέμου.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να διασφαλίσουν πως η επιστροφή ανθρωπίνων λειψάνων θα γίνει υπό συνθήκες αξιοπρέπειας, και ότι θα διατηρηθούν η αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά», πρόσθεσε η ΔΕΕΣ σε μια ανακοίνωση.

Ο Κάρντον αρνήθηκε να συζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι πιθανό να βρίσκονται οι όμηροι που έχουν πεθάνει, επικαλούμενος την ευαισθησία της εν εξελίξει επιχείρησης.

Εξήρε το γεγονός ότι η παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων χθες έγινε διακριτικά, χωρίς να επαναληφθούν οι υπό τη διεύθυνση της Χαμάς τελετές απελευθέρωσης ομήρων που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες μεταφορές.

Η ΔΕΕΣ, ένας ουδέτερος ανθρωπιστικός ενδιάμεσος, έχει διευκολύνει τη μεταφορά 172 ομήρων και 3.472 Παλαιστίνιων κρατουμένων αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου 2023.