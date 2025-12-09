Γάζα: Εκτός του “συμβουλίου ειρήνης” ο Τόνι Μπλερ – Το δημοσίευμα των Financial Times

Εκτός του «συμβουλίου ειρήνης» στη Γάζα τέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά τις αντιρρήσεις αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, λόγω της υποστήριξης του Μπλερ στην εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, καθώς και μετά από ανησυχίες ότι οι Παλαιστίνιοι θα περιθωριοποιούνταν εντός της προτεινόμενης δομής του συμβουλίου.

Ο Μπλερ είχε χαρακτηριστεί από τον Τραμπ ως «ένας πολύ καλός άνθρωπος», ενώ και ο ίδιος είχε κάνει τότε λόγο για «τολμηρό και έξυπνο σχέδιο» του Αμερικανού προέδρου.

Το γραφείο του Τόνι Μπλερ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο ωστόσο στενός συνεργάτης του αρνήθηκε τις αιτιάσεις ότι ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα εξαιτίας των αντιδράσεων από χώρες της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν παρουσίασε το σχέδιο των 20 σημείων είπε ότι τα άλλα μέλη – εκτός από τον ίδιο που θα προεδρεύει – του «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα περιλάμβαναν αρχηγούς κρατών θα ανακοινωνόταν τις επόμενες ημέρες, με το όνομα του Τόνι Μπλερ να είναι το μόνο στη λίστα, σε ρόλο συντονιστή ή διαμεσολαβητή.