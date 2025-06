Πυρά ισραηλινών αρμάτων μάχης στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 45 Παλαιστινίους ενώ περίμεναν φορτηγά με βοήθεια στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες είναι δεκάδες.

Σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό, κάτοικοι είπαν ότι ισραηλινά άρματα μάχης άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους απελπισμένων Παλαιστινίων που περίμεναν φορτηγά με βοήθεια κατά μήκος της κύριας ανατολικής οδού στη Χαν Γιουνίς, ενώ αναμένεται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς πολλοί τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

At least 20 martyrs reported as a result of Israel targeting civilians seeking aid.



Initial reports indicate that at least 200 injuries have just arrived at Nasser Hospital, including around 70 critical cases. pic.twitter.com/qeHZmL1iKF