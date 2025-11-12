Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΔΙΕΘΝΗ

G7: Επιτακτική είναι η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, υπογραμμίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών

Τι αναφέρουν σε ανακοίνωση τους

G7: Επιτακτική είναι η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, υπογραμμίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Είναι επιτακτική η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, υπογραμμίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών της «Ομάδας των Επτά» (G7) σε ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου στον Καναδά, καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο μέχρι σήμερα.

Οι ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας επανέλαβαν επίσης την ακλόνητη υποστήριξή τους στο Κίεβο και τόνισαν πως «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να τροποποιούνται διά της βίας».

Επισημαίνοντας πως εξετάζουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων κατά χωρών και οντοτήτων που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων της Μόσχας, καταδίκασαν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη Ρωσία από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, βάζοντας στο κάδρο και την Κίνα.

